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Песков допустил полноформатную встречу Путина и Трампа накануне саммита G20

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил, что полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться накануне саммита G20. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Песков подчеркнул, что никаких инициатив по поводу встречи из Вашингтона пока не поступало. Однако, по его словам, «здесь надо очень внимательно следить за нюансами». «Трамп говорит: "Я встречусь и с китайцами, и с русскими, и с другими странами". Может быть, он имеет в виду проходные встречи, как дипломаты говорят, на ногах», – отметил Песков.

Но в ходе короткой встречи не получится обсудить тот объем вопросов, который стоит на повестке дня, посетовал пресс-секретарь. Договориться о полноформатной встрече можно даже в канун G20, добавил он.

Ранее Песков говорил, что Путин и Трамп с большой долей вероятности встретятся во время саммита G20 в Осаке и будут иметь возможность переговорить «на ногах», кратко.

Саммит «большой двадцатки» в японской Осаке пройдет 28–29 июня.

Единственная полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июне прошлого года в Хельсинки. В декабре планировалась еще одна, на саммите G20 в Аргентине, но США отменили ее из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе. Также президенты несколько раз виделись на различных международных мероприятиях. В частности, в Париже в ноябре 2018 г. Путин и Трамп успели коротко переговорить во время мероприятий по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

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