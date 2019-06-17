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Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка под Пензой

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка в Пензенской области, где из-за массовой драки местных жителей с цыганами погиб человек, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация», – отметил Песков. Отвечая на вопрос о возможном иностранном вмешательстве в ситуацию, Песков заявил, что о причинах произошедшего в Чемодановке могут говорить только представители правоохранительных органов.

В селе Чемодановка 13 июня произошла массовая драка местных жителей и цыган. Несколько человек пострадали, один погиб. Жители на следующий день устроили массовый сход и требовали привлечь к ответственности виновных. На сходе присутствовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он высказал мнение, что происходящее в селе Чемодановка – результат влияния США, направленного на дестабилизацию обстановки в российских регионах. Он призывал жителей верить только официальным лицам и обещал проверить всех приезжих, которые могут повлиять на общественную безопасность.

Расследование уголовного дела по данному факту передано в Главное управление СК России. Все участники конфликта установлены, 15 человек задержаны. Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комков взял на личный контроль ситуацию в Чемодановке и поручил губернатору Белозерцеву разработать решения для улучшения социально-экономической ситуации, а также докладывать ежедневно о ходе расследования инцидента.