Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
«Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке», – сказал Комаров, обращаясь к губернатору области Ивану Белозерцеву. Он добавил, что власти и правоохранительные органы обязаны обеспечить спокойную жизнь граждан и решение проблемы. Комаров поручил также ежедневно докладывать ему о расследовании уголовного дела и принимаемых мерах, а также в кратчайшие сроки разработать предложения по улучшению социально-экономической ситуации в селе.
В пятницу, 14 июня, жители села Чемодановка устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, в результате которого погиб их односельчанин. Накануне в массовой драке цыган и местных жителей пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один человек скончался. Расследование уголовного дела по данному факту передано в Главное управление СК России. Все участники конфликта уже установлены, 15 человек задержаны – трое были задержаны в субботу, о задержании еще 12 стало известно в воскресенье.
Губернатор Пензенской области в свою очередь заявил, что происходящее в селе Чемодановка – результат влияния США, стремящихся дестабилизировать обстановку в российских регионах. Он призывал жителей верить только официальным лицам и обещал проверить всех приезжих, которые могут повлиять на криминогенную обстановку.