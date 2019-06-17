Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
«Существуют разные методики, существует определенная, говоря рыночным языком, волатильность. Конечно, судить по неделе или даже по месяцу о падении или росте рейтинга не совсем правильно. Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков журналистам, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга президента России. «А что касается методик и каких-то таких, еженедельных колебаний, то лучше за комментарием обращаться к социологам», — добавил он.
По его словам, все, что можно было сказать по поводу рейтингов президента Кремль уже сказал, «каких-то новых элементов» нет.
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину. По данным ВЦИОМа, на неделе с 20 по 26 мая уровень доверия составил 30,5% – это новый минимум с 2006 г. (более ранних данных на сайте ВЦИОМа нет). Прошлое минимальное значение было зафиксировано за неделю до этого – 31,7%.