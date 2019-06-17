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Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ужесточение наказания за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в ст. 264 Уголовного кодекса. Они предусматривают, что пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью теперь грозит срок от трех до семи лет лишения свободы (ранее предусматривалось лишение свободы на срок до четырех лет). При этом в случае гибели человека в ДТП водителю теперь грозит срок от 5 до 12 лет (до принятия поправок закон предусматривал сроки от двух до семи лет). Также закон вводит наказание сроком от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (ранее максимальное наказание составляло девять лет).

По данным ГИБДД, в 2018 г. в России произошло более 16 000 ДТП с водителями в состоянии опьянения, в которых погибли более 4000 человек, еще более 22 000 человек были ранены, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводились в сообщении нижней палаты парламента. Однако, по его словам, более 60% граждан, обвиняемых по 264 статье УК за ДТП с жертвами, были осуждены условно.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 10 апреля группой депутатов, в состав которой вошли представители всех думских фракций. Госдума приняла его в третьем чтении 30 мая, а Совет Федерации одобрил 11 июня.

В апреле Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП. За бегство с места ДТП с одним погибшим максимальный срок лишения свободы был увеличен до семи лет, с двумя и более погибшими – до девяти лет.