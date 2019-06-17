Новости
Политика
Новости

Минобороны заявило о перехвате бомбардировщиков США у российских границ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «РИА Новости».

Как подчеркнуло ведомство, бомбардировщики не нарушали границ и были перехвачены в согласии с международными правилами. США пока не комментировали эту информацию.

В начале июня США заявили о том, что российский истребитель Су-35 совершил три перехвата самолета США P-8A Poseidon, летевшего в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. По данным американской стороны, второй перехват был небезопасным: российский истребитель «проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж».

Минобороны подтвердило перехваты, но отвергло информацию об опасных маневрах.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Boeing допустила переименование самолетов типа 737 Max

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Boeing может переименовать самолеты типа 737 Max из-за репутационных рисков, рассказал в интервью Bloomberg финансовый директор авиаконцерна Грег Смит. «Мы привержены тому, чтобы сделать все необходимое для восстановления репутации. Если для этого потребуется сменить бренд, то мы этим займемся», – пояснил он.

Как отмечает агентство, руководство компании не приняло окончательного решения об отказе от слова Max в названии самолетов. Если решение будет принято, то это перечеркнет работу компании, стремившейся сделать узнаваемым брендом для туристов слова Max и Dreamliner в названии самолетов.

Полеты Boeing 737 Max ранее были приостановлены из-за того, что менее чем за год два самолета этого типа потерпели крушение. Первый лайнер разбился в Индонезии в октябре 2018 г., второй – в Эфиопии в марте этого года. Жертвами авиакатастроф стали 346 человек. Предварительные результаты расследования свидетельствуют о схожести причин авиакатастроф. Boeing признала, что лайнеры могли разбиться из-за сбоя в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном. Позже авиакомпания объявила об обновлении программного обеспечения Boeing 737 Max.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Власти сообщили об отъезде всех цыган из Чемодановки после массовой драки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Цыгане, проживавшие в Чемодановке Пензенской области, уехали из села после конфликта с местными жителями, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину. По ее словам, населенный пункт в общей сложности покинуло около 650 человек. Всего сейчас пустуют 90 домов, добавила она.

По словам главы администрации Бессоновского района Вячеслава Демичева, цыганские семьи никто принудительно не выселял, решение они приняли самостоятельно. «Никто их принудительно на автобусах не вывозил. Разъехались временно по соседним селам, районам», – добавил он. По его словам, всего около 40 домов сейчас стоят в Чемодановке без хозяев, в некоторых из них остались наемные работники, ухаживающие за домашним скотом. «Люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится», – пояснил глава района.

В четверг, 13 июня, в селе Чемодановка произошла массовая драка. В результате беспорядков пятеро человек пострадали, двоих из них госпитализировали. Один из пострадавших, поступивший в больницу с черепно-мозговой травмой, через день скончался. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений» и «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Его расследованием занимается Главное управление Следственного комитета России. Все участники конфликта уже установлены, в общей сложности было задержано 27 человек.

Как отмечает «Интерфакс», в Чемодановке на данный момент проживает более 7500 человек, из них около 4400 русских, 650 цыган. В населенном пункте также проживают представители мордвы, чуваши и татары.

Выбор редактора
Политика
Новости

Зеленский рассказал о подготовке встречи лидеров «нормандской четвертки»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В ближайшее время состоится встреча внешнеполитических советников стран «нормандской четверки» – Украины, России, Германии и Франции – для подготовки встречи на уровне глав государств, заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Уже достигнуты договоренности обновления сотрудничества «в рамках нормандского формата», передает его слова телеканал «112 Украина».

По словам Зеленского, Киев пока не готов вести прямой диалог с Донецком и Луганском, однако согласен на переговоры в минском формате и обсуждение условий прекращения огня. «Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», – сказал украинский лидер. Он также добавил, что во время переговоров будет подниматься вопрос освобождения осужденных в России украинцев.

Власти Украины в апреле 2014 г. начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке Украины стали приблизительно 13 000 человек.

Президент России Владимир Путин ни разу не встречался с Зеленским, до сих пор лидеры двух стран ни разу не разговаривали по телефону. Российский лидер ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины. «Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами» – так ранее Путин объяснил, почему не поддерживает контакт с Зеленским. На вопрос о том, готов ли российский президент встретиться с Зеленским без предварительных условий, Путин в начале июня сказал: «А я что, разве отказывался, что ли? Мне никто не предлагал».

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник Петр Порошенко получил только 24,45% голосов. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Технологии
Новости

Badcomedian и компания Kinodanz пошли на мировую по иску на 1 млн рублей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Kinodanz (недавно была переименована в KD Studios) и видеоблогер Евгений Баженов, ведущий YouTube-канал Badcomedian, достигли мирового соглашения. Об этом сообщил адвокат Баженова Сергей Панченко.

«Стороны достигли соглашения о том, что больше не имеют друг к другу претензий и считают ситуацию урегулированной», – сказал он.

По его словам, на заседании суда 24 июня ожидается прекращение производства по делу. Условия мирового соглашения он не раскрыл.

О том, что Kinodanz подала иск к Badcomedian, сам Баженов рассказал у себя на канале в YouTube в начале июня. Иск был подан в Красногорский городской суд 18 января. Компания требовала выплату 1 млн руб. компенсации и запрета для Баженова на использование фрагментов ее фильмов в обзорах.

Претензии Kinodanz касались фильма «За гранью реальности», рассказывал Баженов. Компания утверждает, что блогер нарушил нормы цитирования художественных произведений, сообщил он. Badcomedian напоминал, что таких норм в законе нет.

Фильм «За гранью реальности» вышел в прокат в марте 2018 г. Обзор на него – под названием «За гранью реальности (Russian X-man и 11 друзей Мединского)» – блогер опубликовал 3 мая. Как свидетельствует статистика YouTube, по состоянию на начало июня у ролика было почти 7 млн просмотров, а на момент публикации этой заметки 17 июня количество просмотров увеличилось почти до 8,3 млн.

Новости СМИ2
Экономика
Новости

Deutsche Bank создаст «плохой банк» размером 50 млрд евро

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Deutsche Bank в ходе реорганизации своего трейдингового бизнеса планирует создать «плохой банк», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомых с его намерениями людей. В это подразделение войдут неключевые и предназначенные для продажи активы, в основном долгосрочные деривативы. Размер этих активов может достичь 50 млрд евро.

Deutsche Bank – крупнейший банк Германии, но после финансового кризиса ему не удается стабильно получать прибыль. Кроме того, банк оказался втянут в скандалы, связанные с отмыванием денег и уклонением от налогов. В последние месяцы он вел переговоры о слиянии с немецким Commerzbank, но они завершились неудачно в апреле.

После этого гендиректор Deutsche Bank Кристиан Зевинг пообещал акционерам пойти на «жесткие» меры, чтобы улучшить результаты инвестбанковского бизнеса, который в последние два квартала приносил убытки. По словам источников FT, Deutsche Bank намерен сильно сократить или вовсе прекратить трейдинговые операции за пределами континентальной Европы. При этом он собирается больше сосредоточиться на управлении частным капиталом и обслуживании корпоративных клиентов. Ожидается, что Зевинг объявит об этих планах в конце июля во время презентации финансовых результатов за полугодие.

Акции Deutsche Bank благодаря этой новости подорожали на 2% в понедельник утром во Франкфурте.

Deutsche Bank уже создавал «плохой банк» для проблемных активов в 2012 г. Но нынешний план отличается от предыдущего, отмечают источники FT. Например, в прошлый раз в число проблемных активов примерно на 125 млрд евро входило казино в Лас-Вегасе, доставшееся банку после банкротства девелопера. В 2016 г. Deutsche Bank закрыл этот «плохой банк», избавившись от большинства активов и получив совокупный убыток в размере 14,6 млрд евро до уплаты налогов. При этом оставшиеся активы примерно на 10 млрд евро он интегрировал в свои подразделения.

Бизнес
Новости

ФАС и Минэнерго проверят рост цен на бензины в Сибири и на Дальнем Востоке

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтяную отрасль, дал поручения Минэнерго и ФАС проверить факты существенного превышения роста цен на моторные топлива в Сибири и на Дальнем Востоке, следует из слов представителя вице-премьера.

«Повышение стоимости моторных топлив могло произойти в сегменте независимых АЗС в отдельных регионах ДФО и Сибири. Повышение цен может носить лишь единичный характер», – отметил он. «В целом компании, работающие на рынках Сибири и Дальнего Востока, выполняют обязательства по поставкам на внутренний рынок», – заявил представитель Козака.

Сегодня вечером Козак провел совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний после того, как премьер Дмитрий Медведев указал на сообщение СМИ о росте цен на моторные топлива по ряду регионов. «В среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано, рост цен на моторное топливо находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС», – заверил представитель Козака.

«Надо разобраться, что это. Если это какой-то просто всплеск – одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали в случае необходимости», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. По закону правительство имеет возможность ввести 90%-ную пошлину на нефтепродукты от пошлины на нефть – такую возможность оно получило летом прошлого года, после того как цены на АЗС выросли на 8–9% за март – май.

Политика
Новости

Бывший президент Египта умер на заседании суда

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер на 68-м году жизни во время судебного заседания, сообщает Reuters со ссылкой на египетское государственное телевидение.

По его данным, Мурси упал в обморок и впоследствии умер. Как передает египетский телеканал Nile TV International, бывший президент попросил у судьи возможность выступить и получил разрешение. Заседание суда было посвящено делу о шпионаже, в рамках которого Мурси был обвиняемым.

Мухаммед Мурси занял пост египетского президента в 2012 г. по итогам первых в стране свободных выборов, которые последовали за свержением предыдущего главы государства – Хосни Мубарака. В следующем году он сам был свержен в результате массовых протестов против его правления, которыми руководил нынешний президент Египта – Абдель Фаттах ас-Сиси. После свержения Мурси стал фигурантом ряда уголовных дел и был приговорен к пожизненному заключению.

Мурси был членом организации «Братья-мусульмане». ФСБ признала ее террористической и запретила ее деятельность на территории России. В Египте эта организация также признана террористической.

Бизнес
Новости

Павел Грудинин потерял контроль над Совхозом имени Ленина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мособлсуд признал законным получение бывшей супругой директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина двух третей доли совместного имущества, передает ТАСС. Решение суда предыдущей инстанции оставлено без изменений, уточнили в пресс-службе суда.

В конце апреля Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Ранее в рамках этого иска суд арестовал акции ЗАО «Совхоз имени Ленина», принадлежащие Грудинину. Супруги оформили развод в июле 2018 г., в браке они прожили 37 лет. Так как акции совхоза бизнесмен получил во время брака, при этом брачный контракт между супругами не заключался, то имущество подлежит разделу.

В марте прошлого года Грудинин был кандидатом на пост президента России от КПРФ. Согласно декларации о его доходах и имуществе, на тот момент он владел 1,993 млн акций ЗАО «Совхоз имени Ленина». Бизнесмен ранее утверждал, что ему принадлежит 44% акций предприятия. Совхоз имени Ленина – крупнейший производитель клубники в Подмосковье.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Норникель» купил 40% акций хоккейного клуба из Финляндии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Дочерняя компания «Норникеля» – «Норникель Харьявалта Ою» – выкупила 40% акций хоккейного клуба «Йокерит» из Хельсинки, говорится в сообщении клуба.

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали еще в 2017 г. В сообщении отмечается, что «Норникель Харьявалта Ою» согласилась на сделку после представления владельцем 60% акций клуба Яри Курри новой стратегии финансового развития. «Мы очень рады, что крупная финская компания хочет активно поддерживать нашу деятельность в ближайшие годы в КХЛ», – приводятся в сообщении слова Курри.

В прошедшем сезоне КХЛ «Йокерит» занял четвертое место в Западной конференции, набрав 80 очков в 62 матчах. В плей-офф турнира клуб в первом раунде уступил московскому «Динамо» со счетом 2:4.

Курри стал новым владельцем и председателем правления клуба в конце мая. Ранее 51% «Йокерит» принадлежал финскому бизнесмену Харри Харкимо, 49% – российскому бизнесмену Роману Ротенбергу. Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги выкупили 49% акций клуба в июне 2013 г., позже Тимченко и Аркадий Ротенберг передали свои доли Роману Ротенбергу.

«Йокерит» с 2014 г. выступает в Континентальной хоккейной лиге.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ужесточение наказания за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в ст. 264 Уголовного кодекса. Они предусматривают, что пьяному водителю за причинение тяжкого вреда здоровью теперь грозит срок от трех до семи лет лишения свободы (ранее предусматривалось лишение свободы на срок до четырех лет). При этом в случае гибели человека в ДТП водителю теперь грозит срок от 5 до 12 лет (до принятия поправок закон предусматривал сроки от двух до семи лет). Также закон вводит наказание сроком от 8 до 15 лет, если в ДТП погибли двое и более лиц (ранее максимальное наказание составляло девять лет).

По данным ГИБДД, в 2018 г. в России произошло более 16 000 ДТП с водителями в состоянии опьянения, в которых погибли более 4000 человек, еще более 22 000 человек были ранены, рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводились в сообщении нижней палаты парламента. Однако, по его словам, более 60% граждан, обвиняемых по 264 статье УК за ДТП с жертвами, были осуждены условно.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 10 апреля группой депутатов, в состав которой вошли представители всех думских фракций. Госдума приняла его в третьем чтении 30 мая, а Совет Федерации одобрил 11 июня.

В апреле Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП. За бегство с места ДТП с одним погибшим максимальный срок лишения свободы был увеличен до семи лет, с двумя и более погибшими – до девяти лет.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Миллиардер Патрик Драи купил аукционный дом Sotheby’s

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания BidFair USA, принадлежащая французскому миллиардеру Патрику Драи, купила аукционный дом Sotheby’s, сообщается в пресс-релизе последнего.

BidFair USA заплатит $57 за акцию, что на 61% больше, чем цена на момент закрытия 14 июня на Нью-Йоркской бирже. Компания оценена в $3,7 млрд.

Закрыв сделку, аукционный дом планирует провести делистинг. После 31 года существования в качестве публичной компании Sotheby’s станет частной, отмечается в пресс-релизе.

Драи занимает 190-е место в глобальном рейтинге миллиардеров Forbes. Его состояние оценивается в $7,7 млрд. Он владеет 60% в основанной им транснациональной компании Altice, специализирующейся в медиа и телекоммуникациях. Через нее он, в частности, владеет 75% компании Numericable – крупнейшего французского кабельного оператора.

Sotheby’s основан в 1744 г. После сделки с Sotheby’s оба крупнейших аукционных дома будут принадлежать французским миллиардерам. Два десятилетия назад Christie’s был куплен за $1,2 млрд Artemis, холдинговой компанией семьи Пино.

Читать ещё
Preloader more
Фото