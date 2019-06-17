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Минобороны заявило о перехвате бомбардировщиков США у российских границ

Истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52Н, которые приближались к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «РИА Новости».

Как подчеркнуло ведомство, бомбардировщики не нарушали границ и были перехвачены в согласии с международными правилами. США пока не комментировали эту информацию.

В начале июня США заявили о том, что российский истребитель Су-35 совершил три перехвата самолета США P-8A Poseidon, летевшего в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. По данным американской стороны, второй перехват был небезопасным: российский истребитель «проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж».

Минобороны подтвердило перехваты, но отвергло информацию об опасных маневрах.