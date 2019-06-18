Политика

Новости

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, сообщает РИА Новости.

Опрос проводился в 299 населенных пунктах Россия с 20 мая по 12 июня среди 1500 родителей детей, заканчивающих школу в этом году. Дети 1% россиян планируют работать сразу после школы, 19% родителей заявили, что их дети еще не определились, 6% затруднились ответить на вопрос о планах детей.

За последние девять лет число россиян, чьи дети будут получать среднее специальное образование после школы, увеличилось – в 2010 г. таких было всего 8%. Число тех, чьи дети продолжат обучение в университетах, напротив, снизилось – девять лет назад их было 80%.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в апреле, 47% россиян с высшим образованием не работают по специальности. Среди тех, кто получил среднее специальное образование, таких респондентов оказалось 55%. Участники вопроса объясняли это невозможностью устроиться на работу по профилю или отсутствием такой работы (30%), а также более высокими зарплатами в другой области (24%).