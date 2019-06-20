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Зеленский назвал необходимую сумму для восстановления экономики Донбасса

Для восстановления экономики Донбасса нужно более 300 млрд гривен ($12,5 млрд). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, в такую сумму оценивают затраты украинские эксперты. «Мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем», – пояснил Зеленский.

На этих территориях нужно продемонстрировать преимущества жизни в достойной, свободной и независимой Украине, добавил президент. Для этого, в частности, надо привести в порядок старые дороги и построить новые, создать качественные условия в пунктах пересечения линии разграничения, перечислил он.

19 июня Зеленский объявил, что для восстановления Донбасса в сентябре этого года будет проведен инвестиционный форум. Незадолго до этого, 15 июня, он анонсировал «инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса». «Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», – отметил он.

В интервью немецкой газете Bild 18 июня Зеленский сказал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а <...> жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», добавил представитель Кремля.