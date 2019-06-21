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NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

После того как Корпус стражей исламской революции (вооруженные силы Ирана – «Ведомости») сбил американский беспилотник, президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в республике, однако в последний момент он изменил свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Как отмечает издание, Трамп отменил удары по радиолокационным станциям и ракетным батареям Ирана из-за роста напряженности в течение дня.

По словам источников газеты в администрации президента, решение об отмене было принято приблизительно в 19 часов в четверг после консультаций и споров помощников Трампа в Белом доме. По информации газеты, власти США должны были начать атаку до наступления рассвета в Иране для того, чтобы свести к минимуму риски для иранских военных и местных жителей.

Как отмечает NYT, неясно, из каких соображений Трамп передумал. Будут ли нанесены удары по объектам позже, газета не уточняет. По информации издания, за данную атаку в окружении Трампа высказывались госсекретарь США Майкл Помпео, руководитель ЦРУ Джина Хэспел и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Однако высокопоставленные лица в Пентагоне говорили Трампу, что нанесение ударов может привести к быстрой эскалации конфликта и поставить под угрозу американские силы в регионе. В Корпусе стражей исламской революции сообщили, что в небе над югом Ирана был сбит американский беспилотник-разведчик Global Hawk.

По информации Reuters, Иран был предупрежден о готовящейся атаке через Оман. Сообщение оманские власти получили от Трампа. «В своем послании Трамп сообщил, что против любой войны с Ираном и хочет обсудить с Тегераном различные вопросы... В короткий срок он потребовал ответа. Иран незамедлительно сообщил, что решение по этому вопросу должен принимать верховный лидер – аятолла Али Хаменеи», – рассказал агентству один из неназванных иранских чиновников.