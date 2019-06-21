Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Гайзеру

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Теодор Курентзис покинет пост худрука Пермского театра оперы и балета

Дирижер Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на пресс-релиз.

В нем отмечается, что Курентзис уйдет с должности в начале нового театрального сезона. Он останется художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми и продолжит развитие созданного им оркестра MusicAeterna.

Позже на сайте театра появилось сообщение, подтверждающее уход Курентзиса из театра. «Маэстро завершает свою работу в должности художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, но не покидает пермского зрителя», – говорится в нем. Помимо руководства Дягилевским фестивалем и ангажемента на выступления MusicAeterna, Курентзис сохраняет постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, подчеркивается в сообщении. В нем также отмечается, что «формат дальнейшего сотрудничества» был предложен самим режиссером и одобрен губернатором Пермского края, министерством культуры региона и руководством театра.

Пресс-служба Минкультуры Пермского края сообщила ТАСС, что Курентзис уходит по собственному желанию: «Это его предложение. <...> Он хочет оставить должность художественного руководителя, потому что она отнимает много времени от творчества, а он хочет больше заниматься творчеством».

Пермское агентство «Местное время» со ссылкой на источник сообщило 21 июня, что Курентзис объявил о своем уходе на собрании в театре. Дирижер уезжает работать в Санкт-Петербург, утверждает собеседник агентства, и забирает с собой треть коллектива. В пресс-службе театра эту информацию не подтвердили.

Курентзис стал художественным руководителем театра в Перми в 2011 г. В 2017 г. он заявлял, что покинет Пермь, если в городе не построят новую сцену для театра.

Как пишет «Местное время», построить для Пермского театра оперы и балета новую сцену хотят уже больше 25 лет. За это время проведено несколько архитектурных конкурсов. В 2010 г., в частности, на конкурсе победило бюро британского архитектора Дэвида Чипперфилда. Это единственный проект, который Курентзис публично поддерживал.

В мае пермские краевые власти объявили конкурс на проектирование нового здания театра в Перми. «Коммерсантъ» сообщал, что у стройки может появиться куратор – художественный руководитель петербургского Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман. По данным издания, Курентзис крайне негативно оценивал привлечение Кехмана к проекту.