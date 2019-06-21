Прокуратура обжаловала приговор экс-главе Коми Гайзеру
Прокуратура подала апелляцию на приговор экс-главе республики Коми Вячеславу Гайзеру, передает «РИА Новости». Приговор ранее уже обжаловала сторона защиты, попросив отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный.
Замоскворецкий суд Москвы 10 июня приговорил Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн руб. Гособвинение просило суд о рекордном для бывшего губернатора сроке в 21 год. Гайзера признали виновным в мошенничестве, отмывании доходов и получении взятки в особо крупном размере, но его оправдали по статье о создании преступного сообщества и еще одному эпизоду получения взятки.
По версии следствия, с декабря 2005 г. по сентябрь 2015 г. фигуранты дела с использованием служебного положения похитили акции ряда предприятий, получили взятки в размере более 198 млн руб. и легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн руб. Следствие оценило нанесенный республике ущерб в 4,5 млрд руб.
Бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов заключил сделку со следствием и был осужден на 7 лет колонии строгого режима и штрафу в 170 млн руб. Для остальных фигурантов обвинение просило от 8 до 20 лет лишения свободы, приговоры пока не вынесены.