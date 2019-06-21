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В Грузии возобновилась акция протеста оппозиции

Представители оппозиции и их сторонники возобновили акцию протеста возле здания парламента в центре Тбилиси на проспекте Руставели, передает телеканал «Рустави 2». В центре грузинской столицы собралось несколько сотен человек. Некоторые из них несут национальные флаги и плакаты с лозунгами.

Согласно данным телеканала, участники митинга на этот раз требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. Участники митинга считают, что применение полицией силы во время предыдущего митинга было излишним и необоснованным. Правоохранительные органы применяли слезоточивый газ для разгона демонстрантов и задержали за участие в беспорядках 305 человек.

Вечером 20 июня возле здания грузинского парламента началась акция протеста, которая переросла в столкновения местных жителей с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого местные оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Однако это не удовлетворило протестующих. Они призывали спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе уйти в отставку, что он и сделал. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией, вызывающей осуждение.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии