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Полиция назвала число задержанных во время протестов в Грузии

Правоохранительные органы задержали за участие в беспорядках в Тбилиси 305 человек, сообщается на сайте МВД Грузии. Кроме того, открыто расследование по ст. 225 УК Грузии, подразумевающей организацию, проведение и участие в общественных беспорядках.

Вечером в четверг, 20 июня, возле здания грузинского парламента началась несанкционированная акция протеста. Она переросла в столкновения протестующих с полицейскими и попытку штурма здания. Поводом для протеста стало участие российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов во время открытия сессии сел в кресло спикера грузинского парламента. Из-за этого оппозиционеры остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. Позже российские делегаты начали получать угрозы и покинули Тбилиси.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку на фоне акций протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией, вызывающей осуждение.