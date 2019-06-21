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МИД рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Грузию

Министерство иностранных дел России настоятельно не рекомендует россиянам ездить в Грузию в целях личной безопасности, говорится в сообщении ведомства. В министерстве также отметили, что Россия серьезно озабочена осложнением внутриполитической ситуации в Грузии.

Возле здания грузинского парламента 20 июня произошли столкновения протестующих с полицейскими. Протестующие выступали против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов и вся российская делегация досрочно покинули страну из-за поступавших угроз.

На акции протеста произошли столкновения местных жителей с полицией. Полицейские для разгона митингующих использовали слезоточивый газ, водометы и стреляли резиновыми пулями. По данным минздрава Грузии, в столкновениях пострадали около 240 человек, из них 80 полицейских и 31 журналист. У большинства пострадавших остались травмы от резиновых пуль.

Вечером 21 июня акция протеста возобновилась, ее участники требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии из-за применения полицией силы во время предыдущего митинга, а также проведения досрочных выборов в парламент страны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обвинила Россию в заинтересованности поддерживать внутреннее противостояние в стране. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе выполнил требование протестующих и ушел в отставку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее русофобской провокацией.

Как проходит акция протеста у здания парламента Грузии