ЦИК Турции объявил о победе оппозиционера на выборах мэра Стамбула
Председатель Центризбиркома Турции (ЦИК) Сади Гювен объявил о победе на выборах мэра Стамбула представителя от оппозиционной партии «Союз нации» Экрема Имамоглу, передает информагентство «Анадолу». Имамоглу выиграл повторные муниципальные выборы с результатом 54,2% голосов. За его конкурента, представителя правящей в стране Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым проголосовало 44,9% горожан. По словам Гювена, явка на выборах составила 84,5%. Гювен также сказал, что до 15 часов следующего дня политические партии страны имеют право подать апелляцию.
Турецкий ЦИК решил провести повторные выборы в ответ на обращение правящей Партии справедливости и развития. Изначально она потребовала пересчитать голоса первых выборов, состоявшихся 31 марта. В свою очередь ЦИК принял решение аннулировать итоги голосования, победителем которого был Имамоглу.
Победа Имамоглу считается знаковым политическим событием, так как в Стамбуле на протяжении нескольких десятилетий побеждали сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Повторные выборы мэра Стамбула проходили 23 июня. Ранее ЦИК признал выборы состоявшимися. В голосовании участвовало более 10,5 млн горожан. «Выборы в Стамбуле – это не успех отдельной политической партии, а победа всей страны», – заявил накануне информагентству Имамоглу. В свою очередь Йылдырым поздравил соперника с победой и выразил надежду, что итоги выборов внесут вклад в развитие Стамбула.