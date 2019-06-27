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Россия будет содействовать расследованию крушения Boeing в Донбассе

Москва будет оказывать содействие в расследовании крушения малазийского Boeing в Донбассе, чтобы установить реальных, а не «заранее назначенных» виновников происшедшего. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель официального представителя Министерства иностранных дел России Артем Кожин.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении Boeing на Украине. Такой пункт содержится в принятой 26 июня резолюции, которая вернула российской делегации в ПАСЕ полномочия в полном объеме.

На прошлой неделе совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении Boeing в Донбассе, ими оказались трое россиян и один украинец. Следствие считает их причастными к доставке зенитного ракетного комплекса «Бук» на позицию в Донбассе и к удару по лайнеру. В состав следственной группы входят представители правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.

МИД России назвал голословными обвинения в адрес россиян, заявив, что следствие не привело конкретных доказательств их вины. Министерство также отвергло заявление следственной группы о том, что Россия отказывается сотрудничать со следствием.

Малазийский Boeing, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 г. под Донецком. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Российские власти утверждают, что самолет был сбит украинской ракетой. Киев обвинил в случившемся ополченцев в Донбассе. Те, в свою очередь, заявили, что не располагают средствами, которые бы позволили сбить лайнер на такой высоте.