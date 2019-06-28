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Медведев утвердил список животных, которых нельзя держать дома

Премьер Дмитрий Медведев утвердил список животных, которых запрещается содержать дома. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Запрет устанавливается в отношении опасных животных – ядовитых и крупных хищников, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели.

В частности, речь идет о некоторых видах змей, ящериц, черепах, птиц, рыб и пауков, крокодилах, китообразных, тюленях, моржах, львах, медведях, волках, леопардах, тиграх и других животных.

При этом на содержании могут находиться животные, приобретенные до 1 января 2020 г. Запрет также не касается животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.