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ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных, сообщает телеканал «112 Украина».

Передача Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева, Максима Горяинова и Дмитрия Великого состоялась в Минске. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что в аэропорту их уже ждет самолет, на котором они вылетят в Киев.

Договоренность о передаче пленных была достигнута 27 июня на встрече Медведчука с лидером ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником. Медведчук попросил их передать украинской стороне нескольких удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Пушилин и Пасечник согласились их освободить.

Великий находился в плену с сентября 2016 г. и был приговорен в Донбассе к 15 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Михеева взяли в плен в октябре 2017 г. и приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. Веремейчик попал в плен в мае 2018 г., Горяинов — в мае 2019 г.

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 г., при этом в последний момент украинская сторона отказалась передавать осужденных на Украине граждан России, хотя договоренность об этом была достигнута. Тем не менее переговорный процесс продолжался, но после убийства в сентябре 2018 г. главы ДНР Александра Захарченко снова остановился, о чем недавно заявлял Медведчук. Владимир Путин на недавней прямой линии сказал, что вопрос обмена должен быть решен с учетом освобождения осужденных на Украине граждан России.