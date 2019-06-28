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Грузинская диаспора в России попросила Путина возобновить авиасообщение

Ведомости
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Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгий Цурцумия обратился к президенту России с просьбой возобновить авиасообщение между странами. Открытое письмо опубликовано на сайте организации.

В последние годы связи между Грузией и Россией укреплялись, пишет Цурцумия. По его мнению, есть силы, которым это не нравится, и они заинтересованы в дестабилизации обстановки в Грузии и конфликте между странами.

Представитель грузинской диаспоры также выразил опасение, что некоторые политики, чиновники и общественные деятели могут воспринять приостановку авиасообщения как сигнал для преследования выходцев из Грузии.

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании тоже не смогут осуществлять рейсы в Россию.

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Финансы
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Турецкий банковский регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Ведомости
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Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Накануне Emirates NBD Bank получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку Denizbank. Сбербанк рассчитывает продать турецкую «дочку» до конца второго квартала текущего года.

В прошлом году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. В апреле стороны заключили соглашение, по которому 99,85% акций Denizbank оценены в 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу на 28 июня).

Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. у бельгийской группы Dexia. Головной офис кредитной организации находится в Турции, банк является пятым по величине в стране. Его сеть включает более 750 офисов, около 700 из которых расположены в Турции, остальные — в других странах (в Австрии, Германии, Бахрейне, России и на Кипре).

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» подтвердил готовность купить 100 новых SSJ100

Ведомости
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«Аэрофлот» не отказывается от покупки новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и готов подписать твердый контракт в этом году, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. «Мы не отказываемся ни от поставок еще 100 самолетов SSJ100, ни от дополнительных 35 МС-21», – приводит его слова «Интерфакс».

Сейчас в парке «Аэрофлота» 49 самолетов SSJ100 (до катастрофы в «Шереметьево» их было 50). В сентябре прошлого года перевозчик подписал соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку еще 100 лайнеров этого типа.

Кроме того, авиакомпания является заказчиком 50 самолетов МС-21 (сейчас лайнер проходит испытания, серийное производство должно начаться в 2021 г.). В июне гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что корпорация рассчитывает до конца этого года подписать с «Аэрофлотом» контракт еще на 35 машин.

В начале мая SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в «Шереметьево». После взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Экипаж решил вернуться в аэропорт вылета, но при посадке самолет ударился о полосу и загорелся. Погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

Бизнес
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Оператор «Дружбы» обвинил «Транснефть» в помехах общему контролю за качеством нефти

Ведомости
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Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – компания «Гомельтранснефть Дружба» обвинила «Транснефть» в том, что та препятствует созданию совместной системы контроля за качеством нефти. Об этом рассказал в интервью «БелТА» гендиректор белорусского предприятия Олег Борисенко.

Борисенко сообщил, что белорусский оператор обращался в «Транснефть» с предложениями о согласовании строительства на белорусских границах с Россией и Польшей коммерческих систем измерения количества и качества нефти, но встретил «категорические возражения». «Пункт приема нефти в Унече, показаниями которого мы должны руководствоваться, находится на расстоянии 106 км от нашей границы. Представьте, что может произойти на протяжении этого участка магистрали с нефтью, пока она дойдет до белорусской территории», – посетовал он. Также не встретили одобрения белорусские инициативы о совместном контроле за качеством нефти на границе с Польшей.

«В критической ситуации «Транснефть» не информировала партнеров о пропуске партий некачественной нефти, а теперь, в нарушение договора и инструкций, препятствует получению доступа к арбитражным пробам нефти», – заявил Борисенко.

«Транснефть» пока не прокомментировала эти обвинения.

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. Польша и другие страны ЕС прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб от инцидента составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.

По словам Борисенко, белорусская сторона также предложила России два варианта компенсаций за загрязненную нефть, которая поступила в страну по нефтепроводу «Дружба». Первый вариант: прокачка до конца года заявленных ранее «Транснефтью» объемов транспортировки нефти на 2019 г. – 59,75 млн т. Второй предполагает компенсацию путем увеличения тарифов на транспортировку нефти. Непредвиденные ситуации прописаны в действующей методике изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти, пояснил он. В этом году такие обстоятельства возникли, отметил Борисенко. Чтобы компенсировать потери Белоруссии, необходимо повысить тариф на 21,7%, добавил он.

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

«Рольф» прокомментировал дело о выводе денег из компании

Ведомости
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Следственный комитет завершил проверки в дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге, они продолжают работать в штатном режиме, сообщила «Ведомостям» пресс-служба компании. Автодилер добавил, что предоставил следователям все запрашиваемые документы.

Проверки СКР касаются сделки, в ходе которой компания Panabel Limited в феврале 2014 г. продала акции «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф», говорится в сообщении пресс-службы. Через три года после этого «Рольф эстейт» был присоединен к ООО «Рольф».

Следствие полагает, что стоимость акций была умышленно завышена с целью вывода денежных средств из России. Компания утверждает, что сумма сделки была определена на основании рыночной стоимости продаваемых акций. «Сделка была реальной, поэтому мы не понимаем, каким образом можно было совершить подлог документов», – подчеркивается в сообщении пресс-службы. «Рольф» выразил уверенность, что проверка СКР закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала в правовом поле.

«Рольф» – крупнейший российский автодилер. В четверг, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении основателя компании Сергея Петрова. Он подозревается в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу также проходят еще три человека, в том числе директор департамента развития бизнеса автодилера Анатолий Кайро, который был задержан в пятницу.

В офисах автодилера в Москве и Санкт-Петербурге в четверг прошли обыски. Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ проверяли компьютеры и изымали документы.

Хроника преследований российских бизнесменов

Новости СМИ2
Политика
Новости

Песков раскрыл детали разговора Путина и Трампа на G20

Ведомости
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп во время переговоров на саммите G20 обсуждали ситуацию в Сирии, Турции, а также вопросы разоружения, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. «Говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности», – перечислил темы разговора Песков.

По его словам, лидеры двух стран договорились продолжить обсуждение международных проблем в более конкретном ключе по линии соответствующих ведомств – российского МИДа и госдепартамента, а также министерств финансов. Путин и Трамп также затронули тему торгово-экономических отношений и договорились проверить, какие факторы мешают сотрудничеству в данном направлении.

Всего беседа президентов длилась около полутора часов. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Трамп поручил сотрудникам своей администрации работать с российскими коллегами по вопросам, которые поднимал Путин. Саму встречу Лавров назвал конструктивной. В свою очередь помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин пригласил Трампа приехать в Россию 9 мая 2020 г. на празднование 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне.

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Итоги

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Семья основателя Lego инвестирует во владельца музеев мадам Тюссо

Ведомости
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Консорциум инвесторов, в который входит семья основателя Lego, приобретет британскую компанию Merlin Entertainments, владеющую тематическими парками Legoland и музеями восковых фигур мадам Тюссо. Консорциум предложил по 4,55 фунта стерлингов за каждую акцию Merlin, пишет Financial Times. Таким образом, он заплатит премию 15% по отношению к стоимости акций на момент закрытия торгов 27 июня, а вся компания оценена в 4,77 млрд фунтов ($6 млрд).

Благодаря этой новости акции Merlin в пятницу утром подорожали на 14% до 4,5 фунта. После завершения сделки она перестанет быть публичной компанией. Пойти на такой шаг ее призывал американский инвестор-активист ValueAct Capital.

Помимо Kirkbi, инвесткомпании семьи основателя Lego Оле Кирка Кристиансена, в консорциум также входят фонд прямых инвестиций Blackstone и канадский пенсионный фонд CPPIB. Причем Kirkbi, владеющей 75% акций Lego, уже принадлежит 30% акций Merlin с тех пор, как она продала компании парки Legoland в 2005 г., отмечает The Wall Street Journal. После сделки ей будет принадлежать 50% акций Merlin, а другая половина компании – Blackstone и CPPIB. Как заявила Kirkbi, эта сделка позволит ей и Merlin теснее сотрудничать над развитием бренда Legoland.

Merlin была основана в 1979 г. У нее несколько раз менялись владельцы, а в 2013 г. она провела IPO, выставив свои акции на Лондонской фондовой бирже по 3,15 фунта. Сейчас Merlin управляет 130 аттракционами в 25 странах. В прошлом году ее выручка составила 1,65 млрд фунтов ($2,1 млрд), а ее объекты посетили 67 млн человек.

Политика
Новости

Песков рассказал об отношении Путина к либеральным идеям

Ведомости
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Президент Владимир Путин по собственным взглядам близок к идеям либерализма, однако он не поддерживает их агрессивное навязывание в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так Песков прокомментировал интервью Путина газете Financial Times (FT), в котором президент утверждает, что либеральная идея изжила себя и не должна больше доминировать. «Путин далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах», – уточнил Песков, добавив, что чаще всего проблема заключается не в самих либеральных идеях, а в том, что они становятся «агрессивно доминирующими» и их нередко начинают «принудительно вменять в идеологию другим».

Песков обратил внимание журналистов на то, что в интервью FT Путин говорил о проблеме дискредитации этих идей. Президент критиковал в основном «идею навязывания всего нетрадиционного во всех областях, причем именно навязывание даже тем, кто это не принимает в силу культурных, религиозных или иных особенностей», пояснил Песков.

Песков также прокомментировал слова председателя Евросовета Дональда Туска, не согласившегося с высказыванием Путина. В частности, Туск назвал устаревшими не либеральные идеи, а авторитаризм, культ личности и власть олигархов. «Мы полностью согласимся с Туском в том плане, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили», – добавил Песков.

В декабре 2016 г. Песков в интервью телеканалу «Мир» заявил, что Путин по натуре абсолютный либерал, а не консерватор. По его словам, «некоторые недруги» внутри страну думают, что президент – «консерватор и государственник, которому чуждо слово "свобода". "Но Путин абсолютный либерал по своей натуре, и гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя "оппозицией", – утверждал Песков. Он также говорил, что российский лидер либерален в экономических подходах, социальной политике и других областях.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Собрание акционеров «Мечела» утвердило рост дивидендов

Ведомости
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Акционеры «Мечела» утвердили выплату дивидендов по привилегированным акциям на сумму 2,53 млрд руб. – это на 9% больше, чем в прошлом году. В 2017 г. суммарно на дивиденды компания направила 2,311 млрд руб. По обыкновенным акциям компания не выплачивает дивиденды с 2013 г. Сегодня, 28 июня, в Москве проходит годовое собрание акционеров компании.

«Мечел» выплачивает дивиденды из чистой прибыли. В 2018 г. прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 12,6 млрд руб. – таким образом, компания направила на дивиденды 20% чистой прибыли.

Акционеры избрали совет директоров в прежнем составе. В него вошли Игорь Зюзин (основной акционер компании), Олег Коржов (генеральный директор «Мечела»), Георгий Петров (советник президента Торгово-промышленной палаты России по международным вопросам), Юрий Малышев (директор Государственного геологического музея им. Вернадского), Тигран Хачатуров (руководитель по управлению реструктурируемыми активами Газпромбанка), Александр Коцкий (член совета директоров Ванинского морского торгового порта), Александр Орищин , Александр Шохин (президент Российского союза промышленников и предпринимателей), Виктор Тригубко (старший вице-президент «Мечела» по взаимодействию с государственными органами).

Технологии
Новости

Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Ведомости
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Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54% в четверг, 27 июня, на новостях о том, что компанию покидает соратник Стива Джобса, главный дизайнер Apple Джонни Айв, который разработал внешний облик ключевых продуктов компании. Капитализация Apple снизилась до $919,02 млрд – на $9 млрд. Первым на это обратил внимание Forbes.

О том, что Айв покидает компанию, он рассказал в интервью газете FT. Он планирует создать собственную дизайнерскую фирму, которая получит название LoveFrom. По его словам, Apple должна стать клиентом LoveFrom, но подробности сотрудничества пока не разглашаются.

«Были некоторые важные проекты, которые, как я чувствую, я закончил. Например, Apple Park – это был проект, который стартовал в 2004 г. <...> Пару недель назад у нас было официальное открытие штаб-квартиры компании. Это был действительно важный проект, который отличался от многих других» – так объяснил Айв свое решение.

Айв работал в Apple c 1992 г. Он разработал дизайнерские решения iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook и MacBook Pro.

Бизнес
Новости

Миллер ответил шуткой на вопрос о транзите газа через Украину с 1 января

Ведомости
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская сторона пока не получала официальных предложений от Украины о замене транзита газа на своповые поставки. По словам топ-менеджера, пока речь идет только об отдельных заявлениях управленцев «Нафтогаза» по этому вопросу. «К таким заявлениям мы относимся несерьезно», – сказал Миллер (его цитирует «Интерфакс»).

Отвечая на вопрос, что будет, если не найдутся решения по транзиту газа в Европу до 31 декабря 2020 г., Миллер ответил: «1 января – новогодний праздник. Ну а если в Новый год, значит, будет весело».

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях. Он также рассказал, что во второй половине сентября может состояться трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, на которой будут обсуждаться вопросы транзита через Украину после 2020 г. и поставки газа в эту страну.

Кроме того, Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину. По его словам, в случае заключения контракта цена для конечного потребителя на Украине будет на 25% ниже, чем по реверсу.

С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Политика
Новости

ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных

Ведомости
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных, сообщает телеканал «112 Украина».

Передача Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева, Максима Горяинова и Дмитрия Великого состоялась в Минске. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что в аэропорту их уже ждет самолет, на котором они вылетят в Киев.

Договоренность о передаче пленных была достигнута 27 июня на встрече Медведчука с лидером ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником. Медведчук попросил их передать украинской стороне нескольких удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Пушилин и Пасечник согласились их освободить.

Великий находился в плену с сентября 2016 г. и был приговорен в Донбассе к 15 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Михеева взяли в плен в октябре 2017 г. и приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. Веремейчик попал в плен в мае 2018 г., Горяинов — в мае 2019 г.

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 г., при этом в последний момент украинская сторона отказалась передавать осужденных на Украине граждан России, хотя договоренность об этом была достигнута. Тем не менее переговорный процесс продолжался, но после убийства в сентябре 2018 г. главы ДНР Александра Захарченко снова остановился, о чем недавно заявлял Медведчук. Владимир Путин на недавней прямой линии сказал, что вопрос обмена должен быть решен с учетом освобождения осужденных на Украине граждан России.

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