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Очевидцы рассказали подробности об аварии на подлодке в Баренцевом море

Издание «Северпост» нашло очевидцев аварии на подлодке, в результате которой погибли 14 моряков. Ими стали рыбаки, которые наблюдали за происходящим из бухты.

Очевидцы рассказали, что 1 июля около 21:30 они увидели, как всплыла подлодка. По их словам, на палубе бегали и суетились люди. Почти сразу к лодке подошли военный корабль и два буксира. Около 23:00 подлодка в сопровождении буксиров быстро ушла. «Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», – добавил собеседник «Северпоста».

Подводники погибли 1 июля в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, рассказали в Минобороны. Они отравились продуктами горения. Все моряки были закреплены за петербургской воинской частью. Половина погибших были капитанами первого ранга, двое – Герои России.

Информация о том, на каком корабле погибли российские подводники, относится к категории секретных данных и не будет раскрыта, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По информации «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС).