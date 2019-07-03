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Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников

Информация о том, на каком судне погибли российские подводники, относится к категории абсолютно секретных данных, и не будет раскрыта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, что именно в данном случае относится к гостайне, он уточнил, что речь идет о характеристиках судна. По его словам, эта гостайна соблюдается в интересах государства и государственной безопасности. При этом Песков подчеркнул, что Путин как главнокомандующий обладает всей полнотой информации. Вопрос, чем именно занималась лодка в момент пожара, пресс-секретарь президента переадресовал в Минобороны.

Никакие решения на счет федерального траура в связи с гибелью моряков не принимались, добавил Песков. На вопрос, намерен ли Путин встретиться с родственниками погибших, он напомнил, что по поручению президента в Североморск отправился министр обороны Сергей Шойгу.

Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, и 14 подводников погибли от отравление продуктами горения. По информации «Ведомостей», пожар произошел на одной из атомных глубоководных станций (АГС). Путин рассказал, что половина погибших были капитанами первого ранга, двое – Герои России. Все моряки были закреплены за петербургской воинской частью, сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.