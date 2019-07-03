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ЦИК не исключил жестких мер реагирования на муниципальных выборах в Петербурге

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев не исключил, что в связи с происходящим на муниципальных выборах в Петербурге могут потребоваться более жесткие меры реагирования, чем принимались до сих пор. Во время сегодняшнего заседания ЦИК сделал перерыв до двух часов дня – для проведения дополнительных консультаций по данному вопросу.

Поводом, по словам Булаева, стала работа – а точнее, нежелание работать – избирательной комиссии муниципалитета Сергиевский (она сегодня просто не открылась). Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова не исключила возможность отмены муниципальных выборов в Петербурге в связи с многочисленными нарушениями.

«А вот это данные голосования за 2014 г., которые поднял ЦИК. Тут видно, что почти половина избирателей на прошлых выборах голосовали досрочно. Такие показатели уровня досрочного голосования – далеко за пределами разумного», – отметил Булаев. На этих выборах такого уже нет, сказал он.

Во вторник, 2 июля, Булаев говорил, что ЦИК не будет добиваться отмены муниципальных выборов, хотя такая возможность рассматривалась.

Ранее участники муниципальной кампании в Петербурге неоднократно жаловались на муниципальные избиркомы, скрывавшие информацию о назначенных выборах и чинившие препятствия для подачи документов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не в курсе этой ситуации.