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Норвегия не получала сообщений о взрыве на подводном аппарате от российских властей

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности объяснило свое сообщение об инциденте, который произошел на российском подводном аппарате. Как подчеркнул глава агентства Пер Странд, норвежские власти в своем заявлении опирались на сообщения российских СМИ. По его словам, официального подтверждения от российских властей и Минобороны Норвегия не получала, а агентство Reuters неправильно его процитировало, пишет РБК со ссылкой на сообщение норвежского ведомства.

Вчера, 2 июля, агентство Reuters опубликовало новость о том, что российские чиновники оповестили норвежские власти о взрыве на борту российского подводного аппарата. В нем также отмечалось, что норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности провело проверки и не зафиксировало повышения уровня радиации. Минобороны России опровергло эту информацию. Reuters 3 июня опубликовал исправленное сообщение.

Пожар на российском подводном аппарате произошел 1 июля, он начался при проведении батиметрических измерений (изучение рельефа дна), сообщило Минобороны. На каком конкретно аппарате находились моряки и в каких водах, официально не уточняется. Ведомство сообщает лишь, что аппарат в момент возникновения пожара был в российских территориальных водах, сейчас он находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников. Погибшие были закреплены за петербургской воинской частью, половина из них были капитанами первого ранга, двое – Герои России. Их имена официально не раскрывались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть информации о гибели подводников не будет раскрыта, потому что является гостайной.

Источник «Ведомостей», близкий к ВМФ, сообщал, что пожар возник на одной из АГС – малых глубоководных подлодок специального назначения, входящих в состав флота Главного управления глубоководных исследований Минобороны.