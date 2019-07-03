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Главу антинаркотического отдела полиции в ЗАО Москвы отстранили из-за дела Голунова

Начальника антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова временно отстранили от должности. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы столичного управления полиции Юрий Титов. Щиров отстранен на время проверки, сказал он, отметив, что решение принято на фоне «дела Голунова».

О том, что Щиров отстранен от должности, 26 июня писал РБК со ссылкой на источники. Он не уволен, отмечали они. Собеседник, близкий к ведомству, говорил, что Щиров за неделю до этого забрал с рабочего места все свои вещи.

6 июня сотрудники УВД ЗАО Москвы задержали Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. В Москве и по всей России началась кампанию в поддержку журналиста. 8 июня он был отправлен под домашний арест, а спустя три дня с него сняли все обвинения.

13 июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении руководителя УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина. РБК писал, что заместитель Пучкова Игорь Петухов также подал рапорт об уходе в отставку.

29 июня на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке Путин назвал дело Голунова проиволом. «Что касается ситуации с Голуновым, то там не несправедливость, а произвол. Это просто произвол, и он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», – сказал он.