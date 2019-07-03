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Минобороны назвало имя одного из членов экипажа загоревшейся подлодки

Минобороны раскрыло имя подводника, спасшего гражданского специалиста во время пожара на исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Им оказался капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, сообщило ведомство. Офицер вывел специалиста из аварийного отсека, а после задраил люк для того, чтобы остановить распространение огня. Находясь в аварийном отсеке, Соловьев продолжил «бороться за живучесть корабля вместе с другими членами экипажа», уточнили в министерстве.

Подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат, отметили в Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки восстановить глубоководный аппарат, сообщили в пресс-службе Минобороны. По информации ведомства, во время рабочей поездки в Североморск Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия – разработчика глубоководного аппарата.

Во вторник, 2 июля, Минобороны сообщило о том, что днем ранее на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ произошел пожар. Его жертвами стали 14 моряков. ЧП случилось во время исследовательских работ по изучению рельефа дна. На каком именно аппарате возник пожар, Минобороны не уточнило. Сейчас сам аппарат находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. По информации ведомства, подводники погибли из-за отравления продуктами горения. «Это необычное судно... экипаж высокопрофессиональный... Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», – заявил ранее Путин. В свою очередь Шойгу на совещании в Североморске сообщил, что среди погибших семеро были капитанами первого ранга, а трое – капитанами второго ранга, двое – Героями России.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал список погибших подводников, среди них был Соловьев. Минобороны в ближайшее время пообещало опубликовать список всех погибших.