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Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

По этому документу из федерального бюджета должны быть выделены деньги на капитальный ремонт поврежденных домов и пострадавшим людям. К ликвидации последствий привлекут Вооруженные силы России.

Кабинет министров, отмечается в указе, обязан каждый месяц докладывать Путину о реализации мер по борьбе с наводнением.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. По последним данным, погибли 20 человек. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены. По данным губернатора Иркутской области Сергея Левченко, ущерб от наводнения, по предварительным данным, составил 29 млрд руб.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж