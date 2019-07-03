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Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба

Ведомости
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Наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

По этому документу из федерального бюджета должны быть выделены деньги на капитальный ремонт поврежденных домов и пострадавшим людям. К ликвидации последствий привлекут Вооруженные силы России.

Кабинет министров, отмечается в указе, обязан каждый месяц докладывать Путину о реализации мер по борьбе с наводнением.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. По последним данным, погибли 20 человек. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены. По данным губернатора Иркутской области Сергея Левченко, ущерб от наводнения, по предварительным данным, составил 29 млрд руб.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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Бизнес
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Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max

Ведомости
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Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании. Денежные средства будут направлены на покрытие ежедневных расходов семей погибших. Эти деньги родственники также смогут потратить на образование. Деньги семьи погибших будут получать через некоммерческие организации и местные органы власти. Средства будут перечислены в течение нескольких лет, отмечается в пресс-релизе.

Как заявил Reuters представитель Boeing, выплата денег не зависит от исков, поданных семьями 346 человек, погибших в авиакатастрофах. Всего против компании ранее было подано около 80 исков, отмечает Bloomberg.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире после двух авиакатастроф в течение полугода. В октябре 2018 г. самолет этой модели потерпел крушение в Индонезии, в марте этого года пассажирский лайнер разбился в Эфиопии. Находившиеся на борту самолетов 346 человек погибли. По предварительным данным расследования, в обоих случаях причины крушения самолетов связаны со сбоем в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Губернатор Иркутской области оценил размер ущерба от паводка

Ведомости
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Ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 млрд руб. Об этом губернатор региона Сергей Левченко проинформировал президента Владимира Путина и членов правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте правительства области.

Он отметил, что утвержден план аварийно-восстановительных работ «с разбивкой отдельно по каждому пострадавшему муниципальному образованию». В ликвидации последствий ЧС участвуют около 3000 человек, 462 единицы техники, 83 плавательных средства, шесть воздушных судов, доложил губернатор.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок за более чем столетнею историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. По последним данным, погибли 20 человек. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены.

3 июля президент Владимир Путин объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального характера. На борьбу с последствиями паводка будут выделены деньги из федерального бюджета, а также из резервного фонда правительства.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Политика
Новости

Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании

Ведомости
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Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний. Петров, по данным компании, с апреля 2018 г. возглавлял совет директоров, Кайро входил в него с 2015 г.

C 4 июля 2019 г. аналогичные изменения произойдут в фирмах «Рольф эстейт Санкт-Петербург», объединяющей 17 дилерских центров в Петербурге, и «Рольф моторс», под управлением которой по два дилерских центра Toyota и Lexus в Москве.

Изменения необходимы для осуществления нормальной операционной деятельности компании и являются стандартной практикой на рынке, уточнила генеральный директор автодилера Светлана Виноградова.

Новым председателем совета директоров «Рольфа» станет совладелец автодилера Игорь Маляров: он бывший владелец дилера «Пеликан авто», которого «Рольф» купил в 2016 г. После сделки Маляров получил 1,68% в материнской структуре «Рольфа» – кипрской Delance ltd. Новым членом совета директоров «Рольфа» избрана гендиректор Delance Екатерина Колмакова. Из прежнего состава в совет войдет Руди Амирханян. Число членов совета совета сократится с четырех до трех.

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Против Петрова, Кайро, бывшего гендиректора компании Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия возбуждено дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб., утверждает Следственный комитет. По его данным, эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Кайро задержан в рамках дела. Петров и Луковецкая находятся за границей. Никто из них вину не признает.

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Политика
Новости

Минобороны назвало имя одного из членов экипажа загоревшейся подлодки

Ведомости
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Минобороны раскрыло имя подводника, спасшего гражданского специалиста во время пожара на исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море. Им оказался капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, сообщило ведомство. Офицер вывел специалиста из аварийного отсека, а после задраил люк для того, чтобы остановить распространение огня. Находясь в аварийном отсеке, Соловьев продолжил «бороться за живучесть корабля вместе с другими членами экипажа», уточнили в министерстве.

Подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат, отметили в Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил в кратчайшие сроки восстановить глубоководный аппарат, сообщили в пресс-службе Минобороны. По информации ведомства, во время рабочей поездки в Североморск Шойгу провел отдельное совещание с представителями предприятия – разработчика глубоководного аппарата.

Во вторник, 2 июля, Минобороны сообщило о том, что днем ранее на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ произошел пожар. Его жертвами стали 14 моряков. ЧП случилось во время исследовательских работ по изучению рельефа дна. На каком именно аппарате возник пожар, Минобороны не уточнило. Сейчас сам аппарат находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. По информации ведомства, подводники погибли из-за отравления продуктами горения. «Это необычное судно... экипаж высокопрофессиональный... Это большая потеря для флота, да и вообще для армии», – заявил ранее Путин. В свою очередь Шойгу на совещании в Североморске сообщил, что среди погибших семеро были капитанами первого ранга, а трое – капитанами второго ранга, двое – Героями России.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал список погибших подводников, среди них был Соловьев. Минобороны в ближайшее время пообещало опубликовать список всех погибших.

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Технологии
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Ведомости
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В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает неполадки на различных сайтах. Кроме того, в соцсетях можно встретить жалобы пользователей.

По данным Downdetector, жалобы на работу Facebook начали поступать около 15.00 мск, на WhatsApp и Instagram – около 16.00 мск. Чаще всего пользователи жаловались на неполадки в Instagram, на втором месте по количеству жалоб – WhatsApp, а затем Facebook. Пользователи сообщали, что им не удалось, к примеру, подключиться к сервисам или войти в аккаунт.

Это не первый глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Предыдущий был зафиксирован в прошлом месяце, напоминает The Verge. Тогда Facebook объяснил сбой «изменением конфигурации сервиса».

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Финансы
Новости

Газпромбанк стал партнером Российского футбольного союза

Ведомости
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Газпромбанк стал официальном банком – партнером Российского футбольного союза (РФС) и сборной России по футболу, сообщается в пресс-релизе кредитной организации. В нем говорится, что срок действия договора – до 2021 г. с возможностью пролонгации еще на три года.

Как отметил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, партнерство с РФС позволит кредитной организации привлечь к своим услугам внимание миллионов поклонников футбола. Это внесет значительный вклад в реализацию долгосрочной стратегии банка по развитию розничного направления, констатировал он.

Акимов войдет в попечительский совет футбольного союза.

По данным на сайте РФС, генеральный партнер РФС и партнер российской сборной по футболу – «Мегафон». Генеральный партнер сборной – «Новатэк». Среди спонсоров сборной также значится платежная система «Мир».

Бизнес
Новости

Минсельхоз планирует взять под контроль сбор грибов и ягод

Ведомости
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Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov. Первым внимание на это обратил РБК.

Как говорится в пояснительной записке к документу, дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является «экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста». Несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения сейчас сдерживает этот рост, отмечают авторы документа. В нем Минсельхоз просит наделить его полномочиями регулятора данной сферы, чтобы развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.

В январе 2017 г. Минсельхоз заявил, что министерство никогда не выступало с инициативой о лицензировании сбора дикорастущих грибов и не поддерживало такую идею, передавало «РИА Новости». Поводом для опровержения стали публикации в СМИ о том, что Минсельхоз предлагает ввести платные лицензии на данный вид деятельности. В пресс-службе министерства тогда подчеркивали, что СМИ исказили слова Александра Ткачева, который был тогда министром сельского хозяйства, о том, что эта сфера деятельности является перспективной для малого бизнеса.

Политика
Новости

Организаторы: мэрия Москвы отказалась согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян

Ведомости
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Мэрия Москвы отказалась согласовать на 6 июля акцию в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом говорится в заявлении организаторов акции, опубликованном на ее странице в Facebook.

Как отмечается в заявлении, власти не согласовали акцию ни по одному из предложенных маршрутов. Организаторы подчеркнули, что будут пытаться согласовать марш на 27 июля вместо 6 июля. По их данным, марш «могут атаковать мужчины с перцовками». «Без полиции, т. е. без согласования с мэрией, нам будет нечем от них защититься», – констатировали они, выразив уверенность, что «при правильном общественном напоре» им удастся согласовать акцию.

Одна из организаторов марша – Алена Попова опубликовала в Facebook скан документа с отказом мэрии в согласовании акции. В нем говорится, что организаторы отказались от предложения властей провести марш в Марьине. «Альтернативный вариант, предложенный девушками [организаторами], не приняли», – уточнила Попова.

В 2018 г. в межквартирном холле дома в Москве было найдено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в преступлении задержали его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и их 17-летнюю сестру Марию. В августе суд заключил их под стражу, однако позже им изменили меру пресечения: освободив из-под стражи, запретили им определенные действия.

В июне 2019 г. расследование дела было завершено. Сестрам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). Мотивом преступления, по окончательной фабуле дела, стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. Сестры не признают вину в рамках этой квалификации. Их адвокаты заявляют, что уголовное преследование должно быть прекращено.

Пикеты в защиту сестер Хачатурян

Финансы
Новости

Титов призвал ЦБ усилить контроль за банком «Восточный»

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Центробанк усилить контроль за работой банка «Восточный» после того, как контроль над ним перешел к компании «Финвижн холдингс» бизнесмена Артема Аветисяна, передает ТАСС. Титов опасается, что у «Восточного» может ухудшиться баланс.

«Требования ЦБ по докапитализации никто не отменял. Насколько мы понимаем, средств на докапитализацию у этой группы («Финвижн». – «Ведомости») нет. У всех есть опасения, что этот банк не выживет в итоге», – пояснил Титов. По его мнению, нужно тщательно следить за тем, как эта группа будет управлять активами банка.

Арбитражный суд Амурской области в середине мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владело 52% банка «Восточный») исполнить опцион и продать 9,99% акций банка компании «Финвижн холдингс», в собственности которой было 32% акций «Восточного». Бенефициаром «Финвижн холдингс» является Аветисян. Ранее бизнесмену принадлежал «Юниаструм банк». В 2017 г. он был присоединен к «Восточному».

Спор по иску Evision Holdings параллельно рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok считает, что Аветисян перед объединением банков вывел из «Юниаструма» часть активов. По этой причине Evison Holdings отказывается исполнять опцион. 17 июня Лондонский суд признал за «Финвижн холдингс» право продолжать судебное разбирательство в России.

Выведенные миллиарды: как государство и бизнес судятся с банкирами

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Политика
Новости

Главу антинаркотического отдела полиции в ЗАО Москвы отстранили из-за дела Голунова

Ведомости
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Начальника антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова временно отстранили от должности. Об этом сообщил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы столичного управления полиции Юрий Титов. Щиров отстранен на время проверки, сказал он, отметив, что решение принято на фоне «дела Голунова».

О том, что Щиров отстранен от должности, 26 июня писал РБК со ссылкой на источники. Он не уволен, отмечали они. Собеседник, близкий к ведомству, говорил, что Щиров за неделю до этого забрал с рабочего места все свои вещи.

6 июня сотрудники УВД ЗАО Москвы задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков. Он вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. В Москве и по всей России началась кампанию в поддержку журналиста. 8 июня он был отправлен под домашний арест, а спустя три дня с него сняли все обвинения.

13 июня президент Владимир Путин подписал указ об увольнении руководителя УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД Юрия Девяткина. РБК писал, что заместитель Пучкова Игорь Петухов также подал рапорт об уходе в отставку.

29 июня на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке Путин назвал дело Голунова произволом. «Что касается ситуации с Голуновым, то там не несправедливость, а произвол. Это просто произвол, и он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», – сказал он.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

Авто
Новости

В штаб-квартире Renault во Франции прошли обыски по делу Карлоса Гона

Ведомости
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Правоохранительные органы пришли с обыском в штаб-квартиру Renault в коммуне Булонь-Бийанкур, сообщает французское издание L'Express. Компания подтвердила информацию об обысках.

Обыск проводит Центральное управление по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями. Это подразделение занимается расследованием в отношении бывшего руководителя альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.

Гона задержали впервые в прошлому году по подозрению в нарушении финансового законодательства. По версии следствия, он мог скрывать размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г.

В апреле Гона задержали в четвертый раз, но потом снова отпустили под залог. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan на сумму более $34 млн дилерскому центру в Омане в тот период. Часть этих денег могла быть переведена связанной с Гоном компании. Он вину не признает.

Карлос Гон вышел на свободу после 108 дней в тюрьме

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