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Собянин заявил об улучшении экологии в крупных городах

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Экологическая ситуация в больших городах не ухудшается, а, наоборот, улучшается. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме, передает «Интерфакс».

На экологию в Москве положительно влияет снижение доли промышленности в городской экономике, отметил Собянин. По его словам, оставшиеся в столице предприятия работают над уменьшением выбросов в атмосферу.

Однако не заводы являются источником подавляющего большинства вредных выбросов, а автомобили, подчеркнул мэр. Поэтому регулярно принимаются меры по улучшению экологических качеств моторного топлива и повышению требований к двигателям автомобилей. Он напомнил, что с 2021 г. Москва намерена отказаться от закупки пассажирских автобусов на моторном топливе в пользу электробусов.

Москва стала первой в России закупать электробусы. Правительство Санкт-Петербурга тоже хочет заменить на них все городские автобусы. У города уже есть 10 электробусов. В ближайшей перспективе Санкт-Петербург приобретет еще 50.

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Бывший руководитель «Автодора» прокомментировал информацию о деле против него

Ведомости
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Бывшему руководителю государственной компании «Автодор» Сергею Кельбаху неизвестно об уголовном деле против него, сообщил он сам радиостанции «Говорит Москва».

Ранее 4 июля генпрокурор Юрий Чайка сообщил о том, что против руководителя «Автодора» возбуждено уголовное дело из-за нарушения при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Он не уточнил имени человека, ставшего фигурнатом дела: в феврале председатель правления «Автодора» Сергей Кельбах покинул эту должность из-за срыва сроков строительства ЦКАД и был заменен на Вячеслава Петушенко. Вслед за этим представитель «Автодора» уточнил, что дело возбуждено против Кельбаха.

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Самое дорогое выступление Трампа может посетить рекордно низкое число зрителей

Ведомости
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Выступление Дональда Трампа по случаю праздника День независимости, который США празднуют 4 июля, обойдется американскому бюджету в $2,5 млн, что станет рекордной суммой в истории празднования, пишет американская газета The Washington Post. Однако его может посетить и рекордно низкое число зрителей, сообщили газете на условиях анонимности несколько источников в администрации президента.

Для Трампа, начиная с его инаугурации, вопрос посещаемости стоит остро. В 2017 г. церемонию посетили, по разным подсчетам, от 300 000 до 600 000 человек. Церемонию инаугурации его предшественника Барака Обамы посетили около 1 млн человек.

По словам представителей Белого дома, с которыми побеседовала газета, на выступление Трампа до сих пор не распродано много билетов. Это привело к тому, что билеты стали распространяться по ведомствам. Около 5000 билетов передали Пентагону. Билеты также отправили в Американскую ассоциацию банкиров, британское посольство и в некоммерческие организации страны, подтвердили газете источники.

По данным Службы национальных парков США, которая курирует мероприятие, помимо выступления Трампа в Вашингтоне пройдут парад военной техники и авиационное шоу, состоится праздничный салют.

Это не первое обвинение в нецелевом расходовании средств бюджета на пышные торжества, которое получил Трамп. На парад по случаю прошедшего Дня ветеранов (государственный праздник США, который отмечается 11 ноября) он планировал потратить $92 млн. Когда сумма затрат стала достоянием общественности и подверглась критике со стороны оппонентов Трампа, парад пришлось отменить. На своей странице в Twitter Трамп 3 июля ответил на упреки в завышенной стоимости праздничных церемоний по случаю грядущего Дня независимости. Он заявил, что стоимость праздника «несопоставима с его ценностью» для нации.

Встреча Путина и Трампа в Осаке. Итоги

Бизнес
Новости

Абрамович назначил главным тренером «Челси» легенду клуба

Ведомости
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Английский футбольный клуб «Челси», который принадлежит бизнесмену Роману Абрамовичу, объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера, говорится в сообщении «Челси». С Лэмпардом заключен трехлетний контракт, сумма которого не разглашается. В 2018–2019 гг. Лэмпард работал главным тренером команды «Дерби Каунти», сумев вывести ее в премьер-лигу.

Лэмпард – одна из легенд «Челси». За клуб он сыграл в 2011–2014 гг. в 648 играх, забив 211 голов. Вмести с «Челси» он несколько раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. Лэмпард входит в зал славы английского футбола. Лэмпард обладает «фантастическими знаниями и взаимопониманием с членами клуба», в прошлом сезоне он продемонстрировал, что он один из самых талантливых молодых тренеров в мире, приводятся в пресс-релизе слова директора «Челси» Марины Грановской.

Абрамович, чье состояние Forbes оценивает в $12,4 млрд, купил «Челси» в 2003 г. Тогда клубу грозило банкротство. Стоимость сделки составила 140 млн фунтов стерлингов. При Абрамовиче «Челси» пять раз становился национальным чемпионом, дважды выигрывал Суперкубок Англии, а в 2012 г. выиграл Лигу чемпионов. Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и трижды – Кубка английской лиги. В мае 2019 г. клуб стал победителем Лиги Европы.

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Бизнес
Новости

Минсельхоз не планирует контролировать и ограничивать сбор грибов и ягод

Ведомости
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Министерство сельского хозяйства не планирует вводить меры для ограничения или контроля сбора дикорастущих грибов и ягод, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее был опубликован проект постановления правительства, которым предлагается наделить Минсельхоз полномочиями регулятора в сфере сбора грибов, ягод, орехов и лекарственных трав. В документе говорится, что это позволит развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.

Инициатива направлена на повышение качества и эффективности регулирования этой сферы, пояснили в министерстве. Она поможет обеспечить доступ к господдержке предприятиям заготовки, переработки и хранения дикорастущих грибов и растений. Россия обладает значительным запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 млн т в год, но сейчас они используются всего на 6%, добавили в Минсельхозе.

В 2017 г. СМИ сообщали, что Минсельхоз предлагает ввести платные лицензии на сбор грибов и ягод. Министерство тогда заявило, что никогда не выступало с такой инициативой.

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Политика
Новости

Минтруд почти в пять раз сократил список запрещенных профессий для женщин

Ведомости
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Минтруд подготовил проект приказа об утверждении нового перечня работ и должностей, запрещенных для женщин в России, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Действующий перечень включает 456 видов работ, которые не могут выполнять женщины. В обновленном документе этот список сокращен до 98 видов работ. Минтруд рассчитывает, что приказ начнет действовать с 1 января 2021 г.

Министерство предлагает разрешить женщинам работать дальнобойщиками, парашютистами, слесарями по ремонту автомобилей, машинистами в метро и на судах всех видов флота. В ведомстве подтвердили изданию, что проект приказа не устанавливает ограничения на труд женщин по этим профессиям. При этом запрещенными остаются горные работы, работы по непосредственному тушению пожаров, работы по очистке и ремонту канализационной сети, водолазные работы, а также любые работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей вручную.

Минтруд пояснил, что основными критериями при пересмотре перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин и влияющие на здоровье будущего поколения. Новым перечнем исключается произвольное ограничение использования труда женщин на работах.

В марте премьер Дмитрий Медведев заявил, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем во многих других странах. По его мнению, женщинам зачастую сложнее пробиться на руководящие позиции, а также на них ложатся семейные обязанности по воспитанию детей.

Финансы
Новости

Набиуллина предложила создать саморегулируемые организации для банков

Ведомости
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предложит банкирам обсудить вопрос создания саморегулируемых организаций (СРО), передает «Интерфакс». «Здесь есть развилка, которую мы также хотим обсудить с рынком, которую мы должны пройти, на наш взгляд. Мы можем подумать о том, чтобы ассоциации начали частично выполнять функцию саморегулируемых организаций, вырабатывать стандарты, но контролировать стандарты будет Центральный банк. Или же мы должны создать полноценный институт саморегулирования в банковском секторе», – передает ее слова агентство.

Если будет принято решение о создании полноценных СРО в банковской сфере, то они займутся выработкой стандартов и контролем за их соблюдением, добавила она. Сложившаяся в отрасли модель банковских ассоциаций не предполагает, что они могут влиять на поведение своих членов и тем более наказывать их за недобросовестные практики, заявила Набиуллина. Она заключила, что банковская сфера подходит к «необходимости изменения законодательства, которое позволит через механизм саморегулирования контролировать добросовестность продаж и банковских, и небанковских продуктов».

С начала 2016 г. в России вступил в силу 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Свои СРО есть у различных финансовых организаций: потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, страховых компаний, форекс-дилеров и др.

Бизнес
Новости

РБК: Скворцова попросила правительство купить Минздраву Falcon вместо SSJ100

Ведомости
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X вместо Sukhoi Superjet 100. Об этом говорится в письме министра, с которым ознакомился РБК. Его подлинность изданию подтвердил источник, близкий к Минздраву.

Согласно документу, сейчас у ФМБА нет самолетов. Ведомство планирует закупить один для проведения санитарно-авиационной эвакуации.

В своем письме Скворцова отмечает, что Falcon может осуществлять беспосадочные перелеты на более дальние расстояния, чем SSJ100. Это преимущество актуально для выполнения медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока. У Falcon также малый разбег перед взлетом, поэтому его можно использовать на ультракоротких взлетных полосах. Кроме того, французский самолет дешевле: он обойдется государству в 4,2 млрд руб., а SSJ100 – в 5,4 млрд руб.

Почему министр сравнивает именно эти два самолета, неясно, отмечает РБК. Источник издания рассказал, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ100 с его производителем и получило от него коммерческое предложение. Сейчас два таких самолета эксплуатирует МЧС.

Политика
Новости

Путин рассказал о дружбе с Берлускони

Ведомости
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В интервью итальянской газете Corriere della Sera президент России Владимир Путин оценил роль бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони. Путин назвал Берлускони «по­литиком мирового масштаба, настоящим лидером, твер­до отстаивавшим интересы своей страны на междуна­родной арене».

Российский президент подчеркнул, что его с Берлускони связывает многолетняя дружба. «Нам нечасто удается встречаться, но, когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я», – отметил Путин.

В октябре 2018 г. Берлускони присутствовал на праздновании дня рождения Путина. На своей странице в Facebook итальянский политик разместил фотографию с борта самолета и сообщил: «Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить главные международные вопросы».

Миллиардер и медиамагнат Берлускони – один из самых известных итальянских политиков и бизнесменов. Он четырежды занимал должность главы Итальянской Республики, был министром экономики и финансов страны, министром здравоохранения, возглавлял итальянский МИД, а ныне является лидером партии «Вперед, Италия». Недавно он объявил о намерении баллотироваться в Европарламент на предстоящих в конце мая выборах .

Берлускони был замешан в многочисленных политических скандалах и получал обвинения в коррупции. Самым известным делом против него стало дело Mediaset, которое касалось предпринимательской деятельности политика. Берлускони и его партнеров обвинили в незаконном присвоении денежных средств в сумме $34 млн. В октябре 2012 г. суд Милана приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы. При этом тюремный срок экс-премьера был автоматически сокращен до года в связи с законом о помиловании от 2006 г. В 2013 г. суд решил, что политик не может в течение пяти лет занимать госдолжности.

Технологии
Новости

РСПП займется локализацией иностранного софта

Ведомости
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) создаст рабочую группу, которая будет искать компромисс в вопросе локализации в России иностранного софта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо РСПП в ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Ассоциация выступает против включения продуктов иностранных компаний в реестр российского ПО: так иностранные компании, локализовавшиеся в России, наряду с отечественными получат преференции при госзакупках.

В своем письме РСПП указывает, что при переходе на российское ПО госкомпании несут двойные расходы из-за внедрения новых и списания старых ИТ-систем, испытывают трудности при взаимодействии с иностранными компаниями, а также отмечает, что не все российское ПО соответствует международным стандартам, в том числе в области безопасности. В Минкомсвязи поддержали предложение о локализации иностранного софта.

Российские производители не раз жаловались, что заказчики все еще активно закупают иностранное ПО, отмечает «Ъ». Локализация тех классов софта, где есть отечественные аналоги, может уничтожить российских разработчиков, приводит газета слова управляющего директора «Росплатформы» Владимира Рубанова.

Минкомсвязи рассчитывает, что к 2024 г. в закупках софта российскими госорганами будет 90% отечественных продуктов, госкомпаниями – 70% (и не менее 45% в 2019 г.), говорится в целевых показателях нацпроекта «Цифровая экономика». Доля отечественного софта при закупках госорганами выросла с 20 до 65% с 2015 г., рассказывал замминистра связи Алексей Соколов на форуме «Российский софт».

Политика
Новости

ФАС возбудила дело против Минобороны из-за продажи лома

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Минобороны, пишет РБК, ссылаясь на заключение службы и начальника комиссии ФАС, которая рассматривала этот вопрос. ФАС считает Минобороны и подведомственную ему организацию виновными в нарушении закона «О конкуренции» на аукционах по продаже лома черных и цветных металлов. Речь идет о торгах 2018 г., которые выигрывала компания «Транслом».

«Транслом», ранее принадлежавший РЖД, а с октября 2016 г. подконтрольный компании «Кронос» Алексея Золотарева, бывшего партнера помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина, работает с ломом железнодорожной монополии и Минобороны.

Поводом для разбирательства послужили несколько жалоб от ломозаготовительных предприятий, которые были несогласны с укрупнением лотов на аукционах, что увеличивало их цену, а также с включением в состав одних и тех же лотов лома, находящегося в разных частях страны, что увеличивало транспортные издержки участников.

Во всех семи аукционах, прошедших в 2018 г., победил «Транслом». ФАС рассмотрела все семь аукционов и решила, что лишь одни торги прошли конкурентно, где «Транслом» заплатил 377 млн руб. – цену вдвое выше изначальной. На остальных торгах «Транслом» побеждал без особых потерь, согласившись выплатить начальную цену.

В «Трансломе» отказались от комментариев, запрос в Минобороны остался без ответа.

Экономика
Новости

Эксперты ВШЭ раскритиковали планы властей сжигать мусор в Подмосковье

Ведомости
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Исследователи Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) раскритиковали планы российских властей построить в Подмосковье мусоросжигательные заводы для решения проблем с отходами, сообщает газета «Коммерсантъ». Такая оценка содержится в отчете, подготовленном экспертами ВШЭ по заданию Минприроды и направленном первому заместителю руководителя Минприроды Денису Храмову.

Эксперты проанализировали эффективность решения «мусорной» проблемы в России с помощью строительства мусоросжигательных заводов и пришли к выводу, что такой подход небезопасен. Мусоросжигательные заводы, которые планируется строить в Московской области, используют «устаревшую трехступенчатую очистку», пояснили они. В то время как в других странах этапов удаления опасных примесей намного больше.

Кроме того, обращают внимание исследователи, такие заводы, помимо того что не помогут сократить объемы мусора, еще и увеличат его токсичность. Представитель оператора проекта по мусоросжиганию – компании «РТ-инвест» – заявил газете, что запуск четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье станет «главным и высокотехнологичным элементом в новой формирующейся сфере обращения с отходами». В Минприроды не ответили на просьбу газеты оценить выводы экспертов из НИУ ВШЭ.

К 2022 г. в Подмосковье должны быть построены четыре завода, каждый из них по плану будет обезвреживать 700 000 т отходов в год. Заводы планируется построить в Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске. Строительство аналогичного завода мощностью 550 000 т планируется также в Татарстане. Оператором проекта стали АГК-1 и АГК-2, контроль над которыми имеет «дочка» «Ростеха» – «РТ-инвест». Их партнер в проекте – поставщик технологии мусоросжигания японская Hitachi Zosen Inova.

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