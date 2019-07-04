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Собянин заявил об улучшении экологии в крупных городах

Экологическая ситуация в больших городах не ухудшается, а, наоборот, улучшается. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме, передает «Интерфакс».

На экологию в Москве положительно влияет снижение доли промышленности в городской экономике, отметил Собянин. По его словам, оставшиеся в столице предприятия работают над уменьшением выбросов в атмосферу.

Однако не заводы являются источником подавляющего большинства вредных выбросов, а автомобили, подчеркнул мэр. Поэтому регулярно принимаются меры по улучшению экологических качеств моторного топлива и повышению требований к двигателям автомобилей. Он напомнил, что с 2021 г. Москва намерена отказаться от закупки пассажирских автобусов на моторном топливе в пользу электробусов.

Москва стала первой в России закупать электробусы. Правительство Санкт-Петербурга тоже хочет заменить на них все городские автобусы. У города уже есть 10 электробусов. В ближайшей перспективе Санкт-Петербург приобретет еще 50.