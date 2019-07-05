Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
К такому же сроку заочно приговорен его сын и основной бенефициар «Тольяттиазота» Сергей Махлай, а бывший гендиректор компании Евгений Королев получил 8,5 года лишения свободы заочно. Владелец и директор швейцарской компании Nitrochem Distribution AG Андреас Циви и Беат Рупрехт получили 9 и 8,5 года лишения свободы соответственно.
Уголовное дело по факту хищения 89 млрд руб. на «Тольяттиазоте» было возбуждено в 2012 г. по заявлению миноритарного акционера компании – «Уралхима». Фигурантам дела вменялось мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Суд начал рассмотрение дела в январе 2018 г.
По версии следствия, с ноября 2007 г. по март 2012 г. руководство «Тольяттиазота» продавало производимый предприятием аммиак и карбамид по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене. Пострадавшими по делу были признаны сам «Тольяттиазот», «Уралхим» и еще один миноритарный акционер компании – Евгений Седыкин.
«Тольяттиазот» – крупнейший в мире производитель аммиака.