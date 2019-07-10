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Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату проверить работу Дом.РФ. Это произошло на заседании палаты, там же присутствовал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Матвиенко отметила, что идея поддержки строительства и ипотеки – это хорошо. «Но я попрошу, – продолжила она, – дать протокольное поручение комитету по федеративному устройству, комитету по бюджету установить жесткий контроль за расходованием» (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что у нее нет понимания того, кто и как контролирует расходы Дом.РФ. «Включите в план наших предложений, в план Счетной палаты проверку на следующий год Дом.РФ», – добавила она. Матвиенко констатировала, что речь идет об очень больших деньгах и что она не знает, эффективно ли они расходуются. «У меня сомнения – может быть, я не права, но пожалуйста, возьмите эту историю под контроль», – призвала Матвиенко.

Дом.РФ – госкомпания, которая на 100% принадлежит правительству. Она была образована в 2018 г. после объединения Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) с банком «Российский капитал». В 2017 г. правительство решило внести 100% акций этой кредитной организации в уставный капитал АИЖК для создания ипотечно-строительного банка. Среди задач Дом.РФ – развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель.