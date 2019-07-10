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Меркель в третий раз за месяц пережила приступ дрожи на публике

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь пережила приступ дрожи на публичном мероприятии, сообщает агентство Reuters. Инцидент произошел в Берлине во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне. Подобный приступ случился с Меркель третий раз на публике за последние несколько недель.

Представитель Меркель не дал никаких объяснений по поводу произошедшего. Агентство отмечает, что ранее о каких-либо проблемах со здоровьем 64-летнего канцлера ФРГ не сообщалось. «С канцлером все в порядке, и переговоры с премьер-министром Финляндии идут в соответствии с планом», – сказал Reuters представитель немецкого правительства. «Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться», – заявила позже сама Меркель RTL Online.

German Chancellor Angela Merkel is seen shaking in public for a third time in less than a month.



The 64-year-old was standing with the Finnish PM Antti Rinne while watching military honours in Berlin to mark his arrival.



🔴 Read the full story here: https://t.co/OvmsI6jojs pic.twitter.com/TcAzX076Xq — Sky News (@SkyNews) July 10, 2019

Аналогичные приступы дрожи у Меркель журналисты заметили 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и 27 июня в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В первый раз немецкий лидер объяснила случившееся обезвоживанием. Во второй раз источник агентства в немецком правительства заявил, что причина может быть психологическая: Меркель могла испытать сильный стресс из-за опасений, что приступ повторится.

Reuters отмечает, что за 14 лет руководства немецким правительством Меркель заработала репутацию очень трудоспособного лидера, способного работать и проводить сложные переговоры до поздней ночи. Cама Меркель говорила ранее, что ее здоровье в порядке. Осенью 2018 г. она заявила, что не будет бороться за пост главы немецкого правительства на выборах в 2021 г., когда истекают ее полномочия.