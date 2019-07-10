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Меркель в третий раз за месяц пережила приступ дрожи на публике

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Канцлер Германии Ангела Меркель вновь пережила приступ дрожи на публичном мероприятии, сообщает агентство Reuters. Инцидент произошел в Берлине во время ее встречи с премьером Финляндии Антти Ринне. Подобный приступ случился с Меркель третий раз на публике за последние несколько недель.

Представитель Меркель не дал никаких объяснений по поводу произошедшего. Агентство отмечает, что ранее о каких-либо проблемах со здоровьем 64-летнего канцлера ФРГ не сообщалось. «С канцлером все в порядке, и переговоры с премьер-министром Финляндии идут в соответствии с планом», – сказал Reuters представитель немецкого правительства. «Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться», – заявила позже сама Меркель RTL Online.

Аналогичные приступы дрожи у Меркель журналисты заметили 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и 27 июня в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. В первый раз немецкий лидер объяснила случившееся обезвоживанием. Во второй раз источник агентства в немецком правительства заявил, что причина может быть психологическая: Меркель могла испытать сильный стресс из-за опасений, что приступ повторится.

Reuters отмечает, что за 14 лет руководства немецким правительством Меркель заработала репутацию очень трудоспособного лидера, способного работать и проводить сложные переговоры до поздней ночи. Cама Меркель говорила ранее, что ее здоровье в порядке. Осенью 2018 г. она заявила, что не будет бороться за пост главы немецкого правительства на выборах в 2021 г., когда истекают ее полномочия.

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Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

Ведомости
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Миллиардер Дмитрий Рыболовлев, состояние которого Forbes в 2019 г. оценивает в $6,8 млрд, продал три земельных участка, на которые ранее разделил бывшее поместье нынешнего президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (штат Флорида), пишет Mansion Global. По информации издания, последний земельный участок был продан на прошлой неделе за $37,3 млн, год назад его стоимость оценивалась в $42 млн. Два других участка ранее были реализованы за $34,4 млн и $37 млн соответственно.

Представитель Рыболовлева подтвердил РБК факт совершения сделки. От других комментариев он отказался.

Рыболовлев купил поместье Трампа в 2008 г. за $95 млн. Знакомый семьи бизнесмена сообщил РБК, что актив был приобретен еще в браке с бывшей супругой Еленой. Это поместье должно было стать семейной резиденцией. Но в конце того же года Рыболовлева подала на развод и наложила арест на актив. В результате этих действий поместье в Палм-Бич много лет пустовало. После развода бизнесмен решил продать его. По рекомендации консультантов сам особняк был снесен, а территория разделена на три участка. От продажи земельных участков по отдельности Рыболовлев получил дополнительные $13 млн, отмечает РБК.

После избрания Трампа президентом США в 2016 г. сделка по покупке поместья Рыболовлевым стала объектом пристального внимания СМИ. На третий участок, выставленный на продажу после 2016 г., долгое время не находился покупатель, уточняет Mansion Global. В 2017 г. сенатор Рон Уайден потребовал от минфина США проверить сделку между Трампом и Рыболовлевым. Уайден обратил внимание на то, что Трамп, купив в 2004 г. поместье за $41,35 млн, через четыре года продал его за $95 млн.

Дональд Трамп и его связи с Россией

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Поставщик продуктов для Росгвардии заявил о тяжелом финансовом положении

Ведомости
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Мясокомбинат «Дружба народов», поставляющий продукты Росгвардии, находится в тяжелом финансовом положении. Об этом говорится в резолютивной части решения Арбитражного суда Крыма по иску предприятия, которое оспаривало штраф ФАС. На документ обратили внимание «Открытые медиа».

В решении суда говорится, что кредиторская задолженность предприятия составляет почти 845 млн руб., из которых 463 млн руб. – задолженность перед поставщиками сырья. В связи с этим суд решил вдвое снизить штраф ФАС – с 200 000 до 100 000 руб.

ФАС оштрафовала мясокомбинат за нарушение ч. 4 ст. 7.32 КоАП (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг). Суть претензий ведомства не раскрывалась. РБК со ссылкой на источники писал, что дело было заведено из-за завышения контрактных цен при поставках продовольствия.

Кроме того, к «Дружбе народов» был подан еще один иск из-за поставок продуктов для Росгвардии. Арбитражный суд Коми 10 июля отклонил его, следует из картотеки суда. Россельхознадзор требовал привлечь предприятие к ответственности по ст. 14.45 КоАП (нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия). В Росгвардии пояснили, что иск был подан в связи с несоответствием в документах по рисовой крупе, поставляемой в воинскую часть в Сыктывкаре, отмечает «Интерфакс». В результате было изъято более 2 т риса. Позже поставщик заменил изъятую партию.

В августе 2018 г. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о мясокомбинате «Дружба народов». В нем говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.

Новости СМИ2
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Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения в Чернобыле. Об этом он сообщил в Twitter. В частности, будет создан «зеленый коридор» для туристов.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы», – написал Зеленский. Он добавил, что все это будет прекращено и зона отчуждения превратится в одну из точек роста новой Украины.

26 апреля 1986 г. произошел взрыв в реакторе на Чернобыльской АЭС, это привело к радиоактивному загрязнению 155 000 кв. км территории бывшего СССР. В то время там проживали почти 7 млн человек. Вскоре после аварии в 30 км от атомной станции была установлена зона отчуждения. Города Припять и Чернобыль были полностью эвакуированы.

В данный момент действует запрет на посещение территорий, зараженных радиацией. Однако украинские туроператоры организовывают индивидуальные и групповые экскурсии по безопасным для здоровья путешественников маршрутам.

Чернобыль 30 лет спустя после аварии

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Бизнес
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Ведомости
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей. Всего в списке традиционно 100 человек. Россиян в нем нет.

Первое место в рейтинге заняла певица Тейлор Свифт. Ее состояние издание оценило в $185 млн. На втором месте модель Кайли Дженнер ($170 млн). В предыдущем списке она занимала третью строчку, став единственный человеком, который сохранил свою позицию в топ-3 с прошлого года. На третьем месте певец Канье Уэст ($150 млн).

В первой десятке также оказались футболисты Лионель Месси (4-е место, $127 млн), Криштиану Роналду (6-е место, $109 млн), Неймар (7-е место, $105 млн), группа The Eagles (8-е место, $100 млн), а также боксер Сауль Альварес (10-е место, $94 млн).

Всего в списке 38 музыкатов, 34 спортсмена, 12 человек в категории «Персоналии» (среди них модели, ведущие, шеф-повара), 11 актеров, два писателя, два комика, а также иллюзионист Дэвид Копперфильд (он занимает 37-ю строчку, его состояние оценено в $60 млн). Несмотря на то что в тройку лидеров в рейтинге вошли две женщины, всего в списке 16 женщин.

Минимальный заработок в списке – у Селин Дион ($37,5 млн). Сумма, заработанная человеком, занявшим 100-ю строчку, в этом году на 7% больше, чем в прошлом. В целом знаменитости, попавшие в рейтинг, получили $6,3 млрд до уплаты налогов.

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Политика
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Суд признал законным отказ закрыть мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском

Ведомости
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Десятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ закрыть мусорный полигон «Ядрово» под Волоколамском и рекультивировать его территорию, передает «РИА Новости» из зала суда.

Иск с соответствующим требованием в прошлом году в Арбитражный суд Московской области подала администрации Волоколамского района. Суд назначил проведение экспертизы. Она показала, что причиненный полигоном вред экологии может быть устранен. В связи с этим суд отклонил иск.

Жители Волоколамского района в феврале 2018 г. начали жаловаться на неприятный запах с полигона «Ядрово». Они провели несколько митингов с требованием закрыть его. Весной ситуация обострилась из-за выброса свалочного газа, после которого были госпитализированы несколько десятков детей.

В мае Волоколамский городской суд отклонил два иска местных жителей с требованием закрыть прием отходов на «Ядрово» и провести рекультивацию полигона. Оба иска были поданы до отравления детей и последовавших за этим протестных акций.

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Политика
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Вице-мэр Москвы Ликсутов назвал свой оклад

Ведомости
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Заместитель мэра и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал, что его ежемесячный оклад после уплаты налогов составляет 181 000 руб., передает Русская служба ВВС. Помимо оклада ему полагаются надбавки за доступ к государственной тайне и ненормированный рабочий день, но уточнять общий размер своего вознаграждения Ликсутов не стал.

По мнению Ликсутова, госслужба не может быть источником высокого дохода. «Если хотите много зарабатывать, то лучшее решение – частные компании или собственный бизнес. Госслужба – это знания и бесценный опыт», – подчеркнул чиновник.

Согласно декларации, в 2018 г. Ликсутов заработал 19,9 млн руб. Вице-мэр пояснил Русской службе ВВС, что его годовой доход складывается из зарплаты, средств от продажи имущества и «других доходов, учитывая прошлую жизнь [в бизнесе]». Сейчас Ликсутову принадлежат три участка, жилой дом и два нежилых помещения. В пользовании у несовершеннолетних детей Ликсутова – еще две квартиры. Также ему принадлежат Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S.

Ликсутов пришел в правительство Москвы в 2011 г. из транспортного бизнеса: его называли совладельцем транспортных компаний «Трансмашхолдинг», «Трансгрупп АС», «Аэроэкспресс», «Городская транспортная система скоростного трамвая», «Московские монорельсовые дороги» и совместных компаний с РЖД – «Рейлтрансавто», Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). По данным декларации за 2012 г., ему принадлежало несколько земельных участков в России и Италии, а также две квартиры, шесть земельных участков и отрезок дороги в Эстонии.

В 2013 г. Ликсутов развелся с женой Татьяной, но перед этим отдал ей часть своего бизнеса. По решению Замоскворецкого суда Москвы вся зарубежная собственность перешла к бывшей супруге чиновника, имеющей гражданство Эстонии. Оппозиционер Алексей Навальный заявлял, что развод заммэра с супругой является фиктивным и он владеет зарубежными активами в обход закона. Навальный требовал уволить Ликсутова и направлял информацию о возможном нарушении в мэрию и Генпрокуратуру. Ликсутов настаивал, что нарушения закона не было: он развелся с женой до вступления в силу закона, запрещающего чиновникам и их супругам владеть зарубежными активами. Ликсутов также сообщал «Ведомостям», что доли в российских бизнес-активах он продал.

Технологии
Новости

Правительство подписало соглашения с бизнесом о развитии технологий

Ведомости
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Правительство подписало соглашения о разработке перспективных технологий с крупными российскими госкомпаниями, передает корреспондент «Ведомостей». Со стороны компаний подписи поставили их руководители, а со стороны правительства – вице-премьеры Максим Акимов и Юрий Борисов. Документы были подписаны в присутствии президента Владимира Путина. Глава государства напомнил о необходимости как можно скорее гарантировать России технологический суверенитет.

«Нам некогда «принюхиваться» к теме, проблеме. Нужно работать прямо сейчас и работать активно, – заявил Путин. Он добавил, что ожидает от компаний настоящего лидерства – технологического, кадрового, финансового. «В свою очередь государство в нашем случае окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь для развития высокотехнологичных направлений», – добавил он.

Как пояснил собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом подготовки документов, соглашения заключены с компаниями, которые признаны главными в разработке соответствующих технологий. За право заключить такие соглашения шла борьба между компаниями, добавил он. При этом Акимов сказал «Ведомостям», что основные затраты по соглашениям понесут сами компании: «Это история не про бюджетные деньги». Объем затрат госкомпаний на разработки станет известен ближе к осени, уточнил Акимов.

Согласно заключенным соглашениям о намерениях, «Сбербанк» займется разработкой искусственного интеллекта, РЖД будет развивать квантовые коммуникации, «Росатом» – отвечать за квантовые вычисления и технологии создания новых материалов и веществ, «Ростех» – за квантовые сенсоры, технологии распределенного реестра и новые направления узкополосной беспроводной связи для интернета вещей. Кроме того, «Ростелеком» совместно с «Ростехом» будет развивать беспроводную связь нового поколения 5G.

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Политика
Новости

Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом

Ведомости
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Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.

«После утечки официальных документов из посольства было много спекуляций вокруг моей должности и продолжительности моего срока на посту посла. Я хочу положить конец этим спекуляциям. Из-за сложившейся ситуации я не могу выполнять свои обязанности так, как мне бы хотелось», – приводятся в сообщении слова посла. Дэррок отметил, что его полномочия не должны были закончиться до конца года, но в сложившейся ситуации необходимо назначить нового посла. Посол поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку в сложной ситуации.

В воскресенье, 7 июля, британская газета Daily Mail опубликовала выдержки из секретных сообщений Дэррока британскому правительству. В них посол назвал американского президента «ненадежным» и «некомпетентным», а также раскритиковал экономическую политику и работу Белого дома. Окончание карьеры Трампа может быть «позорным», отмечал посол. «Трамп попадал в скандалы практически всю свою жизнь и пережил их. Кажется, что он несокрушим», – писал он. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее выразила поддержку Дэрроку.

В свою очередь Трамп раскритиковал посла, назвав его «очень тупым парнем», «напыщенным дураком». «Мы не в восторге от чокнутого посла, которого Великобритания навязала США. Ему следует обсудить со своей страной и премьером Мэй их неудачные переговоры по Brexit, и не стоит расстраиваться из-за моей критики по этому поводу», – написал американский лидер в Twitter.

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Бизнес
Новости

Владелец Benetton может стать акционером авиакомпании Alitalia

Ведомости
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Владелец оператора итальянских автодорог Atlantia, принадлежащая семье Бенеттон (ею основана также одноименная сеть магазинов), может стать миноритарным акционером итальянской авиакомпании Alitalia. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Речь идет об инвестициях в авиакомпанию в размере около $336 млн в обмен на долю в ней. Соответствующий вопрос совет директоров Alitalia рассмотрит на заседании 11 июля.

Atlantia, контролирующая римский аэропорт «Фьюмичино», являющийся узловым для авиакомпании, может приобрести около 30% акций в создаваемой холдинговой компании, в которую войдет проблемный авиаперевозчик. Сумма инвестиций со стороны Atlantia будет зависеть от участия в холдинге итальянского казначейства и американской авиакомпании Delta Air Lines, а также от бизнес-плана авиахолдинга. Представитель Atlantia отказался комментировать Bloomberg эту информацию.

На прошлой неделе правительство Италии сообщило, что обязательные заявки на получение доли в обанкротившейся авиакомпании должны быть поданы до 15 июля. Пока 30% акций в Alitalia готовы приобрести государственные железные дороги Ferrovie dello Stato (FS), еще по 15% – итальянское казначейство и американцы из Delta Air Lines.

Несущая убытки Alitalia признала, что исчерпала все опции по спасению в 2017 г. Тогда же был запущен процесс ее банкротства. Первоначально отведенный правительством Джезеппе Конте и утвержденный парламентом страны срок продажи Alitalia истек 30 апреля, второй срок – 15 июня. В октябре 2018 г. административный совет FS принял предложение итальянского правительства участвовать в создании новой Alitalia и проголосовал за покупку 100% авиакомпании. Но компания выдвинула условие, что ее шаг на следующем этапе должен быть поддержан иностранной авиакомпанией, итальянскими компаниями с госучастием, а также частными инвесторами.

Политика
Новости

Генпрокуратура отказалась проверять полеты самолетов «Роснефти» на курорты

Ведомости
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Генпрокуратура России не обнаружила оснований для проверки деятельности «Роснефти» после сообщений о возможном использовании руководством компании корпоративных самолетов в личных целях, сообщает русская служба BBC.

В середине июня агентство Reuters опубликовало расследование, в котором сообщалось, что корпоративные самолеты «Роснефти» с января 2015 г. по май 2019 г. совершали рейсы на курорты в то время, когда там якобы отдыхал исполнительный директор компании Игорь Сечин или люди из его окружения.

«Роснефть» сообщала, что работает с партнерами по всему миру и все административные расходы производятся в соответствии с корпоративными стандартами. В кодексе деловой и корпоративной этики госкомпании утверждается, что сотрудники не могут использовать имущество «Роснефти» для личных нужд. Также «Роснефть» заявила, что расследование содержит признаки слежки и взлома аккаунтов в социальных сетях.

После публикации расследования партия «Яблоко» попросила Генпрокуратуру и Счетную палату проверить обоснованность и законность использования самолетов руководством «Роснефти». Счетная палата ответила, что в этом году не планирует проводить проверку в отношении госкомпании, однако примет к сведению переданную информацию.

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Политика
Новости

Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Счетную палату проверить работу Дом.РФ. Это произошло на заседании палаты, там же присутствовал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Матвиенко отметила, что идея поддержки строительства и ипотеки – это хорошо. «Но я попрошу, – продолжила она, – дать протокольное поручение комитету по федеративному устройству, комитету по бюджету установить жесткий контроль за расходованием» (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что у нее нет понимания того, кто и как контролирует расходы Дом.РФ. «Включите в план наших предложений, в план Счетной палаты проверку на следующий год Дом.РФ», – добавила она. Матвиенко констатировала, что речь идет об очень больших деньгах и что она не знает, эффективно ли они расходуются. «У меня сомнения – может быть, я не права, но пожалуйста, возьмите эту историю под контроль», – призвала Матвиенко.

Счетная палата регулярно проверяет работу компании, за последние два года ее проверили пять раз, сообщил «Ведомостям» представитель Дом.РФ. «Вопросы расходования средств бюджета решаются на совещаниях в правительстве и контролируются Минфином. В состав наблюдательного совета Дом.РФ входят представители правительства, Минстроя, Минфина и Минэкономразвития. Банк Дом.РФ находится под надзором Банка России. В состав набсовета Фонда защиты прав дольщиков (находится в контуре Дом.РФ) и правкомиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральных земельных участков входят в том числе и представители Совета Федерации», – отметил представитель Дом.РФ.

Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО за 2018 г. составила 19,3 млрд руб. Основные статьи доходов компании – ипотечный бизнес, банковская деятельность, операции с ипотечными ценными бумагами и реализация федеральных земельных участков. Ежегодно компания выплачивает в бюджет не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов. За 2018 г. сумма дивидендов равна 80% чистой прибыли МСФО – 15,4 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Дом.РФ (ранее АИЖК) – компания, которая на 100% принадлежит государству в лице Росимущества. В 2018 г. АИЖК сменило название на Дом.РФ. В 2017 г. правительство решило внести 100% акций банка «Российский капитал» в уставный капитал АИЖК для создания ипотечно-строительного банка. В конце 2018 г. «Российский капитал» был переименован в Банк Дом.РФ.

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