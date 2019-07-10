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Поставщик продуктов для Росгвардии заявил о тяжелом финансовом положении

Мясокомбинат «Дружба народов», поставляющий продукты Росгвардии, находится в тяжелом финансовом положении. Об этом говорится в резолютивной части решения Арбитражного суда Крыма по иску предприятия, которое оспаривало штраф ФАС. На документ обратили внимание «Открытые медиа».

В решении суда говорится, что кредиторская задолженность предприятия составляет почти 845 млн руб., из которых 463 млн руб. – задолженность перед поставщиками сырья. В связи с этим суд решил вдвое снизить штраф ФАС – с 200 000 до 100 000 руб.

ФАС оштрафовала мясокомбинат за нарушение ч. 4 ст. 7.32 КоАП (изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг). Суть претензий ведомства не раскрывалась. РБК со ссылкой на источники писал, что дело было заведено из-за завышения контрактных цен при поставках продовольствия.

Кроме того, к «Дружбе народов» был подан еще один иск из-за поставок продуктов для Росгвардии. Арбитражный суд Коми 10 июля отклонил его, следует из картотеки суда. Россельхознадзор требовал привлечь предприятие к ответственности по ст. 14.45 КоАП (нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия). В Росгвардии пояснили, что иск был подан в связи с несоответствием в документах по рисовой крупе, поставляемой в воинскую часть в Сыктывкаре, отмечает «Интерфакс». В результате было изъято более 2 т риса. Позже поставщик заменил изъятую партию.

В августе 2018 г. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о мясокомбинате «Дружба народов». В нем говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе.