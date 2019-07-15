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Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти людям в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».

«По итогам заседания комиссии в субботу на сегодняшний день зарегистрировано 187 кандидатов, девяти отказано. Документы сдали всего 292 человека», – сказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Он уточнил, что отказы в регистрации были получены кандидатами из округов № 8, 13, 28, 30, 41, 42. Больше всего отказов в округе № 8 – там отказались допустить до выборов четырех человек. Фамилий кандидатов, получивших отказ, глава комиссии не назвал.

Ранее оппозиционные кандидаты сообщили, что избиркомы обнаружили у них недопустимо большую (более 10%) долю недостоверных подписей. Среди них оказались муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина, соратники политика Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров и Елена Русакова.

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального. От Новопушкинского сквера, где началась акция, люди двинулись к мэрии Москвы, затем к Мосгоризбиркому, где кандидаты заявили, что устроят бессрочный протест. По данным МВД, в акции участвовало около 1000 человек. Вечером полиция начала задерживать участников протеста, в их числе оказались Яшин, Соболь, Жданов и Галямина.

Окончательные решения по допуску кандидатов к участию в избирательной кампании должны быть озвучены не позднее 16 июля. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 г.

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы. Фотогалерея