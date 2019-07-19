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Путин пообещал подарить машинку мальчику из пострадавшего от наводнения Тулуна

Президент Владимир Путин посетил пункт временного размещения пострадавших от наводнения в Иркутской области, где пообщался с мальчиком Димой из Тулуна, передает «Интерфакс». Одна из участниц встречи сообщила президенту, что ребенок очень ждал встречи с ним.

Путин попросил ребенка рассказать о своей просьбе к главе государства. Мальчик попросил у президента радиоуправляемую машинку. «Дима, машинка тебе будет. Ты какую хочешь? "Мерседес"? Я постараюсь», – пообещал Путин.

Жители, пострадавшие от наводнения и лишившиеся домов, обратились к президенту с множеством вопросов и жалоб. В частности, люди говорили о проблемах с перечислением средств, жаловались на неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решаться вопрос с возмещением утраченной собственности.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.