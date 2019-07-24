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Офис Зеленского инициировал увольнение Кличко с поста мэра Киева

Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил кабинет министров внести представление на увольнение главы киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Василия Рябчука.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в киевской мэрии сообщило, что госбюро расследований вызвало Кличко на допрос 26 июля по делу о земельных махинациях. Кличко не стал отрицать вызов на опрос, но написал в Facebook, что, будучи мэром украинской столицы, действовал всегда только в правовом поле.

«По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Это "дело" лопнет как мыльный пузырь. И инспирировано оно только ради медиаэффекта», – заявил он.

Кличко был избран мэром Киева в 2014 г., он выдвигался от партии «Украинский демократический альянс за реформы».