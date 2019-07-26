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Российская сборная поедет на Олимпиаду в Токио под национальным флагом

Международный олимпийский комитет направил Москве официальное приглашение на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 г. Об этом сообщил Олимпийский комитет России (ОКР). К сообщению приложена фотография документа.

Приглашение предполагает и участие российских легкоатлетов, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), отметил ОКР. На данный момент таких спортсменов 120 и до Олимпиады-2020 их число может увеличиться, говорится в сообщении. Таким образом, Россия получила возможность, в отличие от предыдущих Игр в южнокорейском Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую сборную, которая выступит под национальным флагом и без каких-либо ограничений.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, а на Игры 2016 г. в Бразилию российская сборная ездила в усеченном составе. Ограничения были связаны с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в 2015 г. лишилась членства в IAAF из-за допингового скандала. Вернуть свой статус ВФЛА пока так и не удалось, выступать на международных соревнованиях имеют право только легкоатлеты, в индивидуальном порядке получившие разрешение IAAF.

В начале июня The Times сообщила, что Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио из-за нового допингового скандала. Речь идет о расследовании в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко, которого IAAF обвинила в нарушении антидопинговых правил.