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Российская сборная поедет на Олимпиаду в Токио под национальным флагом

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Международный олимпийский комитет направил Москве официальное приглашение на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 г. Об этом сообщил Олимпийский комитет России (ОКР). К сообщению приложена фотография документа.

Приглашение предполагает и участие российских легкоатлетов, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), отметил ОКР. На данный момент таких спортсменов 120 и до Олимпиады-2020 их число может увеличиться, говорится в сообщении. Таким образом, Россия получила возможность, в отличие от предыдущих Игр в южнокорейском Пхенчхане, сформировать полноценную олимпийскую сборную, которая выступит под национальным флагом и без каких-либо ограничений.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, а на Игры 2016 г. в Бразилию российская сборная ездила в усеченном составе. Ограничения были связаны с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в 2015 г. лишилась членства в IAAF из-за допингового скандала. Вернуть свой статус ВФЛА пока так и не удалось, выступать на международных соревнованиях имеют право только легкоатлеты, в индивидуальном порядке получившие разрешение IAAF.

В начале июня The Times сообщила, что Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио из-за нового допингового скандала. Речь идет о расследовании в отношении российского легкоатлета Данила Лысенко, которого IAAF обвинила в нарушении антидопинговых правил.

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Финансы
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Совет директоров ЦБ назначил второго финансового омбудсмена

Ведомости
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Заместитель директора департамента страхового рынка Центробанка Светлана Никитина станет финансовым уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг, говорится в сообщении Службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

Кандидатуру Никитиной вынес на рассмотрение совета директоров ЦБ главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин. «Считаю, что деловые, профессиональные качества, а также имеющийся опыт работы в сфере регулирования и контроля на финансовом рынке будут успешно применены на новой должности», — отметил он.

В ЦБ поддержали ее кандидатуру. Никитина приступит к новым обязанностям 19 августа. Она будет уполномоченным не только в сфере страхования, но и в сфере микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций. Это подтвердила пресс-служба регулятора. 

Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» вступил в силу осенью прошлого года. Помимо главного омбудсмена, назначаются уполномоченные в различных сферах — например, страховым омбудсменом ранее стал член центрального штаба ОНФ Виктор Климов. Главный финуполномоченный — Воронин.

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Новости

Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги за ЖКУ

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги за жилищно-коммунальные услуги. Он вступает в силу 26 июля.

Передача коллекторам задолженности по оплате услуг ЖКХ приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав граждан, отмечалось в пояснительной записке к законопроекту. В Хабаровском крае и еще нескольких регионах были зафиксированы случаи применения коллекторами «грубых и внеправовых» средств воздействия. Кроме того, это лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке.

Нововведение предусматривает, что теперь долги за услуги ЖКХ можно будет передавать только профессиональным участникам рынка – управляющей компании, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации. Кроме того, новый закон устанавливает, что граждане не несут ответственности по обязательствам других владельцев квартир в доме. Это исключает возможность погашения долгов за счет соседей.

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Политика
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Матрос с Nika Spirit рассказал детали задержания танкера

Ведомости
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Матрос танкера Nika Spirit Илья Дерябкин рассказал РБК подробности задержания российского танкера в украинском порту Измаил. По его словам, сначала на судно зашли около 15 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). «Все было тихо-мирно. Пара человек была с пистолетами. Потом еще пришло человек пять. В общей сложности в задержании участвовали человек 20», – отметил Дерябкин.

Собеседник РБК уточнил, что в ходе допроса на судне с экипажем говорили только на русском языке, беседа проходила спокойно, «никто не хамил». «Нас спрашивали о том, где мы были в определенный период в прошлом году, где вышли, как вышли, зачем вышли, сколько шли», – рассказал Дерябкин. Корабль сотрудники СБУ не повредили, добавил он.

По словам матроса, главное, что «предъявляли» украинцы, – это то, что задержанное судно участвовало в керченском инциденте в ноябре 2018 г. «И нас спрашивали, кто и где был в этот момент», – пояснил Дерябкин. Он уточнил, что члены экипажа не знали о возможном участии судна в прошлогоднем инциденте в Керченском проливе.

СБУ сообщила о задержании российского танкера в порту Измаил 25 июля. По данным украинской спецслужбы, танкер под другим названием – Neyma в ноябре 2018 г. использовался для задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. На борту танкера были 10 моряков. Их отпустили без предъявления обвинений. СБУ пояснила, что они не причастны к нарушению законодательства. Сначала моряки доехали на автобусе до Молдавии, а оттуда на самолете вылетели в Москву. Капитан Nika Spirit Илья Дробязко по прибытии в Москву рассказал «Интерфаксу», что не собирается давать показания украинскому суду, так как он не свидетель по делу о конфликте в Керченском проливе.

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Бизнес
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Банк «Русь» уведомил о намерении требовать банкротства Utair

Ведомости
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Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» намерен подать заявление о банкротстве авиакомпании Utair, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Уведомление подано в Единый федеральный реестр значимых сведений о деятельности юрлиц. По закону подать заявление о банкротстве должника банк может через 15 дней после такого уведомления.

Банк полагает, что авиакомпания обладает признаками банкротства, что является основанием для введения в отношении нее процедуры наблюдения, утверждения временного управляющего и удовлетворения требований кредиторов. Иск о банкротстве кредитная организация намерена подать в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Банк «Россия» 22 июля подал в Арбитражный суд Москвы иск к Utair на 155,35 млн руб. Согласно данным картотеки арбитражных дел, иск принят в производство, по нему назначено предварительное заседание на 9 сентября. Требования банка не уточняются. Третьи лица в рамках иска – 11 банков, которые в 2015 г. выдали Utair два синдицированных кредита в 42,6 млрд руб.

Utair – одна из крупнейших российских авиакомпаний. Ранее, 20 декабря 2018 г. и 20 июня 2019 г., она дважды допустила дефолты по кредитам на 56,5 млрд руб., не выплатив по ним проценты. С осени прошлого года Utair ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации двух синдицированных кредитов на 39,1 млрд руб., еще 17,4 млрд руб. Utair должна Сбербанку (плюс его доля в синдикате – 5 млрд руб.), который является ее крупнейшим кредитором.

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Политика
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Соболь на допросе в СК отказалась свидетельствовать против себя

Ведомости
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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь использовала право не свидетельствовать против себя и отказалась давать показания сотрудникам Следственного комитета, сославшись на 51 ст. Конституции, об этом она сообщила в Twitter.

Как уточнил ТАСС ее адвокат Иван Сустин, также Соболь отказалась предоставить следователям образцы записи ее голоса и дать подписку о неразглашении данных следствия. Политик считает, что это может нарушить ее право на защиту. Пока Соболь проходит в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий в Москве.

Позже незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков, который также проходит свидетелем по этому делу, отказался предоставить следователям образцы записи его голоса, сославшись на ст. 51 Конституции. Следователь выдал политику повестку на 30 июля.

Мосгоризбирком 25 июля не стал отменять решение окружного избиркома, который отказал Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соболь осталась недовольна этим решением и заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома, где будет ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, чтобы передать ей результаты независимой экспертизы подписей, собранных в ее поддержку. Около полуночи охрана Мосгоризбиркома вывела из здания журналистов, а отказавшуюся добровольно уходить Соболь вынесли из здания на диване.

Утром член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут прокомментировал этот инцидент «РИА Новости»: «Наша охрана, она вынесла не Соболь, она вынесла диван, чтобы паразитов вытряхнуть, клопов и прочих». Он также заявил, что Мосгоризбирком обратится в СК по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, после того как незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь практически сорвала заседание комиссии.

Возле здания избиркома Соболь задержали сотрудники правоохранительных органов, ее доставили в ОВД «Тверское», где вручили повестку с вызовом на допрос в Следственный комитет и отпустили, продержав там несколько часов. Соболь писала, что к ней в ОВД не пропускали адвоката, что является нарушением ее права на защиту.

СК 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.

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Политика
Новости

Соратника Навального допустили до выборов мэра Новосибирска

Ведомости
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Лидер штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра города. Такое решение было принято на заседании городского избиркома, сообщает местное издание «Сибкрай».

Бойко – единственный зарегистрированный на выборах в Новосибирске кандидат-самовыдвиженец, сообщает «Интерфакс – Сибирь». В отличие от выдвинутых партиями претендентов, для регистрации ему нужно было собрать почти 5900 подписей в свою поддержку. Он сдал 6500 подписей, а 24 июля узнал, что в избиркоме забраковали только 5,5% при допустимой планке в 10%.

На выборы, который пройдут в единый день голосования 8 сентября этого года, выдвигались 20 человек, пишет «Коммерсантъ – Новосибирск». Всего зарегистрированы 17 кандидатов. Отказано было двум самовыдвиженцам, которые не смогли собрать подписей, и кандидату от Партии социальных реформ.

Бизнес
Новости

«Лукойл» привлечет кредит на $1 млрд у Citibank и Societe Generale

Ведомости
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Совет директоров «Лукойла» одобрил договор поручительства с Citibank, говорится в сообщении на сайте компании. В соответствии с ним «Лукойл» будет поручителем по кредитной линии Citibank и Societe Generale на $1 млрд, которую привлекает Lukinter Finance B.V. (принадлежит «Лукойлу»).

Чистый долг «Лукойла» на конец I квартала 2019 г. составил 197 млрд руб., что на 36,8% ниже уровня годом ранее. Однако это в 4,7 раза выше, чем по итогам IV квартала 2018 г. – тогда он составлял около 42 млрд руб.

В презентации «Лукойла» не дается прогноза по чистому долгу до конца года. Предполагается, что капзатраты компании в 2019 г. могут составить до 500 млрд руб. в зависимости от решений в рамках сделки ОПЕК+.

Политика
Новости

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру Минкультуры

Ведомости
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Кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой на цензуру в связи с отзывом прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение адвокатского бюро «Бартолиус», которое представляет кинотеатр. Поводом для жалобы стал штраф в 280 000 руб., который «Пионер» получил за показ картины, прокатное удостоверение которой отозвал Минкульт. Представитель кинотеатра подтвердил «Ведомостям» подачу жалобы в КС.

«Пионер» попросил КС признать нормы, устанавливающие систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения, неконституционными. По мнению заявителя, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры, запрещенной Конституцией. Кинотеатр также оспаривает нормы закона об экстремизме. Сейчас они позволяют признать экстремистским любое сатирическое высказывание на политическую тему, причем во внесудебном порядке, считает кинотеатр.

Минкульт уже не раз комментировал ситуацию с фильм «Смерть Сталина», заявила «Ведомостям» директор департамента кинематографии Ольга Любимова: «Добавить по конкретному обращению в КС нам пока нечего». На запрос «Интерфакса» о комментарии она добавила, что жалобу «Пионера» на цензуру должны рассматривать и комментировать юристы, а не департамент.

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться 25 января, но Минкультуры отозвало у картины прокатное удостоверение. Сделать это министра культуры Владимира Мединского попросили режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и еще несколько человек. По их мнению, фильм является «злобной и абсолютно неуместной якобы «комедией», которая «очерняет память о наших гражданах, победивших фашизм». Режиссеры также увидели в фильме экстремистскую информацию. Несмотря на отзыв прокатного удостоверения, кинотеатр «Пионер» провел три сеанса картины, за что суд оштрафовал его.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Политика
Новости

Против бывшего председателя астраханского правительства возбудили уголовное дело

Ведомости
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Главное следственное управление Следственного комитета (СКР) возбудило дело против бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо Султанова фигурантом дела стал также и. о. зампредседателя правительства – министр финансов региона Виталий Шведов. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотреблением должностными полномочиями).

По версии следствия, Султанов и Шведов взяли кредит на 6 млрд руб. в одном из банков, несмотря на то что на счетах бюджета Астраханской области были деньги и займ не требовался. Процентная ставка по кредиту составляла от 7 до 8,5%, но если бы у чиновников была необходимость в кредите, они могли взять бюджетный кредит с более низкой ставкой – 0,1%, отмечает СКР. Ущерб бюджету региона ведомство оценило в 212 млн руб.

Действия Султанова и Шведова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти, подчеркивает следствие.

Чиновники задержаны, сообщила ТАСС официальный представитель СКР Светлана Петренко. Источник агентства рассказывал, что силовики проводят обыски в министерстве финансов Астраханской области. Источник РБК сообщил, что Султанова и Шведова задержали утром 26 июля, они находились у себя дома.

Технологии
Новости

Доходы «Яндекса» второй год подряд растут на 40%

Ведомости
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Выручка «Яндекса» во II квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2018 г. выросла на 41% до 41,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. В эти данные не включены результаты «Яндекс.Маркета». Основатель «Яндекса» Аркадий Волож подчеркнул, что это уже пятый квартал, когда доходы компании растут больше чем на 40%.

Но все же совокупная выручка поисковика во II квартале росла медленнее, чем в начале года (плюс 45% в I квартале 2019 г.), замедлился и рост его рекламных доходов – плюс 21% против плюс 25%. Замедление рекламных доходов компания объясняет высокой базой того же периода 2018 г.

Реклама остается основным источников доходов «Яндекса», но растет доля выручки, связанная с интернет-коммерцией и логистикой, – с 27% в начале года до 30% во II квартале.

Рентабельность компании по EBITDA улучшилась с 28,9% в начале года до 31,6% во II квартале. Это, в частности, произошло потому, что снова после длительного времени стал операционно прибылен сегмент «Яндекс.Такси», следует из сообщения. Кроме сервиса такси туда входят «Яндекс.Еда» и проект по запуску беспилотных автомобилей.

Политика
Новости

Прокуратура начала расследование против не допущенных на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении 15 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщается на сайте ведомства. Большая часть из них не была зарегистрирована на выборах.

В сообщении прокуратуры поясняется, что они – организаторы запланированной на ближайшие выходные несанкционированной массовой акции. Речь идет, в частности, о Любови Соболь, Илье Яшине, Дмитрии Гудкове, Юлии Галяминой, Иване Жданове. Как подчеркивает прокуратура, расследование проводится, так как ранее их уже предостерегали о недопустимости нарушения законодательства в связи с организацией аналогичного мероприятия 14 июля, однако они предостережение проигнорировали.

По какой именно статье КоАП проходит расследование, ведомство не уточнило.

20 июля оппозиционер Алексей Навальный, выступая на согласованном митинге в Москве в поддержку не зарегистрированных на выборах кандидатов в Мосгордуму, выдвинул ультиматум столичным властям. Он предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

24 июля управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за митинга около здания Мосгоризбиркома, прошедшего 14 июля. Дело возбуждено по ст. 141 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Ряд кандидатов, в том числе Соболь, Яшина, Гудкова, Галямину и Жданова, не допустили до выборов в Мосгордуму. Это решение Мосгоризбирком объяснил тем, что более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными.

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