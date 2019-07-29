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Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости». К 5 годам лишения свободы также был приговорен экс-глава ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталий Морусов.

По версии следствия, ФСИН в 2015 г. заключила госконтракты с «Производственно-промышленным домом» на закупку обуви на общую сумму более 263 млн руб. Однако в действительности ее изготовлением занимались заключенные и сотрудники «Даце групп» Смбата Арутюняна. Обувь была сделана из более дешевых материалов, чем прописывалось в госконтрактах. Арутюнян в сентябре 2018 г. был осужден на 3,5 г. колонии.

Перед началом заседания Коршунов заявил журналистам, что не признает вину, потому что «вся обувь была пошита и сношена». Замглавы ФСИН также рассказал, что, находясь в СИЗО, обнаружил проблемы, которые нужно решать на законодательном уровне. «Мы не знаем то, что надо в принципе делать. К великому сожалению, для того, чтоб это сделать, надо отсидеть, особенно в "Лефортово"», – сказал он.

Это первый приговор Коршунову. В его отношении было возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о закупке топлива и продуктов по завышенным ценам.