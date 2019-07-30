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Екатерина Еременко

На журналиста «МБХ медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией

Уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) завели в Краснодаре на журналиста «Юг. МБХ медиа» Александра Савельева, о возбуждении дела сообщили «МБХ медиа». Это подтвердил «Ведомостям» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы.

По его словам, связаться с журналистом не удается, дома у его родителей проходит обыск. О возбуждении уголовного дела против журналиста стало известно в ходе обысков, которые полицейские провели у местных активистов Леонида и Марины Запрудиных.

«Задавали вопросы об «Открытой России». При обыске у Запрудиных изъяли технику (телефоны, ноутбуки), которая в апреле уже изымалась у них при обыске по аналогичному делу в отношении детского врача из Краснодара Яны Антоновой, но была возвращена следователем», – пояснил Прянишников. Он уточнил, что адвокаты не были допущены к участию в обысках, в настоящее время Савельева повезли в СК на допрос. «Ведомости» не располагают подтверждением информации от правоохранительных органов о возбуждении дела против журналиста.

Сайт «МБХ медиа» был открыт после блокировки сайта «Открытой России». Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями в апреле 2017 г. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».

В январе этого года в отношении члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной (ст. 284.1 УК). Вину активистка не признала, с 23 января она находится под домашним арестом. По словам руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, это первое уголовное дело по ст. 284.1 УК.