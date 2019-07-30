Новости
Политика
Новости
Екатерина Еременко

На журналиста «МБХ медиа» завели дело о сотрудничестве с нежелательной организацией

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК) завели в Краснодаре на журналиста «Юг. МБХ медиа» Александра Савельева, о возбуждении дела сообщили «МБХ медиа». Это подтвердил «Ведомостям» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Максимальное наказание по этой статье – до шести лет лишения свободы.

По его словам, связаться с журналистом не удается, дома у его родителей проходит обыск. О возбуждении уголовного дела против журналиста стало известно в ходе обысков, которые полицейские провели у местных активистов Леонида и Марины Запрудиных.

«Задавали вопросы об «Открытой России». При обыске у Запрудиных изъяли технику (телефоны, ноутбуки), которая в апреле уже изымалась у них при обыске по аналогичному делу в отношении детского врача из Краснодара Яны Антоновой, но была возвращена следователем», – пояснил Прянишников. Он уточнил, что адвокаты не были допущены к участию в обысках, в настоящее время Савельева повезли в СК на допрос. «Ведомости» не располагают подтверждением информации от правоохранительных органов о возбуждении дела против журналиста.

Сайт «МБХ медиа» был открыт после блокировки сайта «Открытой России». Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (оба зарегистрированы в Великобритании) нежелательными организациями в апреле 2017 г. Ходорковский говорил, что «МБХ медиа» принадлежит ему лично, а не «Открытой России».

В январе этого года в отношении члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной (ст. 284.1 УК). Вину активистка не признала, с 23 января она находится под домашним арестом. По словам руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, это первое уголовное дело по ст. 284.1 УК.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах допустил его переработку

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Законопроект об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах может быть полностью переписан ко второму чтению, заявил «Интерфаксу» автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, этот законопроект — не истина в последней инстанции, а «приглашение к дискуссии». Второе чтение существует как раз для того, чтобы переписать законопроект и сделать его отвечающим всем необходимым стандартам, отметил депутат.

Горелкин пояснил, что решил разработать этот законопроект, потому что сейчас не видит принципиальной разницы между Google и «Яндексом»: «это обе иностранные компании, но почему-то в рамках национального проекта "Цифровая экономика" мы поддерживаем иностранную компанию "Яндекс", вваливаем туда государственные средства, и почему-то не поддерживаем так же Google». Недовольство его законопроектом в правительстве депутат объясняет тем, что в «Яндекс» инвестировано огромное количество государственных денег.

Законопроект, которым предлагается ограничить до 20% владение иностранцев информационно значимыми интернет-ресурсами, был внесен в Госдуму 26 июля. Горелкин говорил, что ограничение направлено прежде всего на «Яндекс» и Mail.ru Group.

Накануне представитель вице-премьера Максима Акимова сказал, что это законопроект наносит вред конкурентоспособности отечественных IТ-компаний. Он также негативно скажется на достижении целей национальной программы «Цифровая экономика».

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Начальник спецприемника попросил приостановить арест Навального ради лечения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Начальник московского спецприемника №1 попросил суд приостановить арест оппозиционера Алексея Навального на период лечения, передает «Медиазона» со ссылкой на судью Андрея Васильева, рассматривающего в Мосгорсуде жалобу Навального на решение Симоновского районного суда о 30 сутках ареста.

Самого политика на заседание не доставили, а его адвокат Ольга Михайлова заявила, что о таком обращении начальника спецприемника не знала. Перед этим сама Михайлова попросила суд дать возможность провести медицинскую экспертизу, которую невозможно организовать в спецприемнике. По словам адвоката, политик нуждается в специализированном лечении.

Навальный был госпитализирован из спецприемника утром 28 июля. В больнице, куда его доставили, ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергических реакций, рассказывала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Оппозиционного политика выписали из больницы 29 июля и вернули в спецприемник. Точная причина состояния политика так и не была названа. Личный врач Алексея Навального Анастасия Васильева заявляла, что оппозиционер мог быть отравлен.

Навальный отбывает 30 суток ареста за призыв к проведению несогласованной акции в центре Москвы 27 июля. Симоновский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Суд добавил Илье Яшину 10 суток ареста

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Троицкий районный суд Москвы наложил на муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина еще 10 суток ареста. Об этом сам политик сообщил в своем Facebook. Согласно данным на сайте суда, оппозиционера арестовали по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несанкционированного митинга).

Накануне, 29 июля, другой московский суд также арестовал его на 10 суток по той же статье КоАП. По данным полиции, 23 июля в Twitter он призвал людей выходить на несогласованную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных депутатов в Мосгордуму. Оппозиционер вину не признал.

Сроки административных арестов, назначенных по разным делам, не суммируются, а исчисляются одновременно.

Яшина задержали перед несанкционированным митингом — в ночь на 27 июля. Вечером в тот же день суд не стал рассматривать протокол об административном правонарушении, составленном на него, и освободил его. Как рассказывал оппозиционер, судья решила перенести рассмотрение протокола, сославшись на большое количество неустановленных обстоятельств.

Несогласованная акция 27 июля завершилась массовыми задержаниями. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Два новых уголовных дела завели по итогам митинга 27 июля

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Два новых уголовных дела возбуждены по фактам нападений на военнослужащих Росгвардии на несогласованной акции 27 июля в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Одно дело касается распыления перцового газа, от которого пострадали два бойца Росгвардии. Второе дело возбудили из-за броска фрагмента бордюрного камня в сторону военнослужащих, отмечается в сообщении.

Дела возбуждены в отношении неустановленных лиц, им вменяется применение насилия в отношении представителей власти. По этой же статье было ранее заведено первое уголовное дело по итогам той акции. Участник митинга Евгений Коваленко был 29 июля арестован на два месяца по решению Мещанского суда Москвы. Он признал свою вину в том, что бросил мусорный бак в сотрудника ОМОНа. По статье о применении насилия в отношении представителя власти предусмотрен либо штраф в размере до 200 000 руб., либо арест на срок до полугода, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В субботу, 27 июля, на Тверской и других улицах в центре столицы прошла акция за допуск на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. На ней задержали рекордное число протестующих: по данным ГУВД Москвы, в автозаках оказались 1074 из 3500 участников митинга. Правозащитники из «ОВД-инфо» заявили о 1373 задержанных, из них 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

Москвичи вышли на митинги из-за действий избирательных комиссий, которые отказали в регистрации большинству оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Основные претензии избиркомов касались недостоверных подписей в поддержку выдвижения кандидатов. При этом комиссии часто признавали подписи недостоверными из-за ошибок в оформлении подписных листов.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Генпрокуратура потребовала жестко пресекать незаконные митинги перед выборами

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Действия организаторов и участников несогласованных митингов необходимо жестко и своевременно пресекать. Об этом заявил заместитель генпрокурора Александр Буксман во время коллегии ведомства.

По его словам, несогласованные митинги в Москве «диктуют необходимость корректировки организации надзора в период подготовки к единому дню голосования [8 сентября]». «Прокурорам следует жестко и своевременно пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных акций, – продолжил он, – своевременно реагировать на факты нарушения избирательных прав граждан».

Чтобы пресекать незаконные митинги, прокурорам следует использовать «весь арсенал мер реагирования, включая вопросы антитеррористической защищенности избирательных участков», указал Буксман. «Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились. При необходимости оперативно внесите изменения в ведомственные распорядительные документы. Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации», — добавил генпрокурор Юрий Чайка.

В субботу, 27 июля, в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых власти отказались зарегистрировать. По данным «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека. МВД сообщало о 1074 задержанных.

В предстоящую субботу, 3 августа, также планируется митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы. Власти согласовали его на проспекте Академика Сахарова, но Либертарианская партия – организатор – не согласилась с предложенным местом проведения акции.

Разгон митинга на Трубной площади. Фотографии

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Либертарианская партия отказалась от митинга 3 августа на проспекте Сахарова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Либертарианская партия направила в мэрию отказ от проведения 3 августа митинга на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя партии. Активисты намерены предложить мэрии альтернативные варианты площадок для митинга за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Председатель Либертарианской партии Сергей Бойко ранее говорил «Ведомостям», что члены партии подавали заявку на проведение 3 августа акции на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. По информации «Интерфакса», также партия предлагала провести шествие от Страстного бульвара через Тургеневскую площадь по Мясницкой улице до Лубянской площади. «В ответ мэрия заявила, что никаких переговоров: либо мы соглашаемся на проспект Академика Сахарова, либо отказываемся», – сказали в пресс-службе.

Провести акцию 3 августа ранее предложил не зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин. Он назвал «настоящими гражданами и героями» вышедших на улицы Москвы на несогласованную акцию протеста 27 июля. Самого Яшина арестовали на 10 суток. На момент проведения акции 3 августа он будет находиться под арестом. Всего 27 июля, по официальным данным, в Москве были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных, в том числе 18 журналистов и 42 несовершеннолетних; минимум 25 человек при задержании получили травмы и около 150 граждан провели в отделениях полиции ночь.

На проспекте Академика Сахарова 20 июля уже проходил согласованный властями митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Разгон митинга на Трубной площади

Недвижимость
Новости

Чайка сообщил о двукратном росте числа проблемных объектов долевого строительства

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В первой половине 2019 г. число проблемных объектов долевого строительство выросло вдвое. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка, открывая заседание коллегии ведомства.

По его словам, количество проблемных объектов увеличилось с 894 до 1845. При этом число пострадавших граждан выросло более чем на 5000 – с 38 700 до 44 000, отметил он.

Причины такого роста требуют анализа, подчеркнул Чайка.

С начала июля начали действовать новые правила финансирования строек. Напрямую через средства дольщиков оно запрещено – все застройщики должны перейти на использование эскроу-счетов при продаже квартир. Деньги, которые перечисляют покупатели квартир застройщикам, должны поступать на специальный банковский счет. Доступ к нему девелоперы смогут получить только после завершения стройки и передачи квартир покупателям. Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.

Технологии
Новости

Совет директоров МТС определил объем промежуточных дивидендов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров МТС рекомендовал к утверждению на внеочередном собрании акционеров 30 сентября 2019 г. промежуточные дивиденды за первое полугодие в размере 8,68 руб. на одну обыкновенную акцию (17,36 руб. на одну американскую депозитарную расписку), говорится в сообщении компании. Общая сумма промежуточных дивидендов в 2019 г. может составить 17,346 млрд руб.

В марте МТС утвердила трехлетнюю дивидендную политику, предполагающую выплату 28 руб. на обыкновенную акцию и 56 руб. – на одну американскую депозитарную расписку. Дивидендная политика, действовавшая в 2016–2018 гг., предполагала выплату до 25–26 руб. (но не менее 20 руб.) на акцию и 50–52 руб. на американскую депозитарную расписку. Тогда компания решила, что продолжит платить и ежегодные дивиденды, и промежуточные – за первое полугодие. Отмечалось, что их размер будет зависеть от денежного потока от операционной деятельности, капзатрат и долговой нагрузки.

Кроме того, утверждена новая организационная структура компании. Совет директоров согласовал создание в компании новых позиций, которые будут находиться в прямом подчинении президента: вице-президент по технике Андрей Ушацкий, директор центра искусственного интеллекта Аркадий Сандлер, директор центра Big Data Леонид Ткаченко и директор по деловой этике и комплаенс Юлия Ромашкина.

Обновленная структура компании поможет МТС реализовать технологический потенциал и внести значительный вклад в цифровизацию российской экономики, отметил председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков, чьи слова приводятся в сообщении.

Политика
Новости

«Дождь»: самовыдвиженцы на выборах глав регионов получили деньги из фондов «Единой России»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пятеро из шести врио глав регионов, которые будут участвовать как самовыдвиженцы в губернаторских выборах в единый день голосования 8 сентября, получили пожертвования от связанных с «Единой Россией» фондов. На это обратил внимание телеканал «Дождь».

Речь идет о врио губернатора Курганской области Вадиме Шумкове, Астраханской области Игоре Бабушкине, Сахалинской области Валерии Лимаренко, Забайкальского края Александре Осипове и Челябинской области Алексее Текслере.

Шумков получил пожертвования от курганского отделения «Единой России». Помимо этого в его отчетности фигурируют такие организации, как Фонд поддержки будущих поколений и Фонд народных проектов. Он получил от них почти 30 млн руб. В отчете экспертов движения «Голос» о выборах в Госдуму в 2016 г. говорилось, что эти фонды аффилированы с «Единой Россией». Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», у них одинаковый состав учредителей и оба они зарегистрированы по одному и тому же адресу: Банный переулок, 3. Там же находится столичная штаб-квартира «Единой России».

Бабушкин также получил 25 млн руб. от этих двух фондов. Кроме того, он получил 2 млн руб. от организации под названием «Астраханский ФПРСР». Как свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса», это Астраханский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития – дочерняя структура Национального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, которая также зарегистрирована по адресу Банный переулок, 3, и имеет связанные с «Единой Россией» филиалы.

Лимаренко, Осипов и Текслер также получили деньги – 25 млн, 35 млн и 13 млн руб. соответственно – от тех же фондов. Отчетность о пожертвованиях шестому кандидату-самовыдвиженцу – врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову – пока не опубликована.

Выборы глав регионов 8 сентября пройдут в 16 регионах. В трех из них – Ставропольском крае, Вологодской и Волгоградской областях – от власти на выборы идут действующие губернаторы.

Политика
Новости

Городу Тулуну в Иркутской области угрожает повторное наводнение

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Уровень воды в реке Ия в ближайшие дни может подняться на 4,5 м выше критической отметки, из-за чего продолжится затопление населенных пунктов в пойме реки, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна. Критический уровень – 7 м.

Управление МЧС России по Иркутской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в сторону Тулуна в целях безопасности. Объявлен перерыв движения для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в границах Тулуна. Движение ограничено до особого распоряжения, поскольку вода из реки Ия затопила проезжую часть.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 000 жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 000 жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну.

Президент Владимир Путин 19 июля посетил Иркутскую область и пообщался с жителями Тулуна. Он остался недоволен работами по ликвидации последствий наводнения. Президент заявил, что были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры. Вице-премьер Виталий Мутко тогда признался, что ему стыдно за то, как была организована работа. В конце июля в регионе началась вторая волна паводка.

Паводки в Иркутской области. Фотографии

Политика
Новости

Greenpeace: дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Задымление от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву, если сохранится направление ветра, сообщил руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин в интервью «Вечерней Москве».

«До Москвы он теоретически долететь может, если будет такой же сильный ветер на запад, как было несколько дней назад. Тогда дым перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье», – заявил он. Эксперт также отметил, что москвичам рано опасаться за свое здоровье, поскольку возможная дымка несопоставима со смогом, накрывающим города в Сибири. При этом источник дыма сохраняется, поэтому в ближайшие недели ситуация вряд ли изменится.

Куксин подчеркнул, что 2019 год – один из самых сложных с точки зрения лесных пожаров за всю историю наблюдений. «Мы, скорее всего, побьем антирекорд по площадям, пораженным пожаром. Уже сгорело порядка 12 млн га леса», – отметил он. Эксперт также назвал заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что тушить лесные пожары бессмысленно, «несправедливым по отношению к сибирякам», поскольку из-за задымления воздуха в городах всегда растет смертность.

Ранее в МЧС сообщили, что в Сибири горит более 3 млн га леса. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен на территории всего Красноярского края и Иркутской области, частично в Бурятии. Петицию с призывом ввести режим ЧС во всей Сибири и принять усиленные меры для ликвидации лесных пожаров к 9.20 мск 30 июля подписали более 650 000 человек. Ветер распространил дым на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Местные жители жалуются на проблемы с дыханием и публикуют в соцсетях фотографии окутанных дымом городов.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow