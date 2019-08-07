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В резиденции экс-президента Киргизии собрались две тысячи его сторонников

В резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш находятся около двух тысяч его сторонников, передает телеканал «Апрель». Они укрепляют баррикады, жгут покрышки и готовятся к новому штурму резиденции бойцами спецназа. В районе Кой-Таша перекрыты несколько дорог, которые ведут в город.

Как отмечает информагентство «24.kg», весь личный состав МВД Киргизии подняли по тревоге из-за штурма резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. По данным министерства здравоохранения Киргизии, в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами. При этом один из силовиков получил огнестрельное ранение, пуля пробила его бронежилет, его увезли в больницу. Ранее издание сообщало также, что один человек погиб в результате штурма.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии Атамбаева начался 7 августа. Спецназ ворвался в дом Атамбаева, но столкнулся с сопротивлением его сторонников. Они построили баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. В штабе сторонников Атамбаева заявили, что некоторые спецназовцы сдались им в плен. Эту информацию опровергает госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Ведомство настаивает, что бойцы спецназа используют только резиновые пули, а сторонники Атамбаева стреляют боевыми.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал недельный отпуск и направился в Бишкек. Сторонники Атамбаева, собравшиеся в его резиденции, требуют отставки действующего президента Жээнбекова. Изначально СМИ сообщали о задержании Атамбаева, но информацию об этом опровергла его дочь.

Атамбаев был лишен парламентом неприкосновенности в июле. Он обвиняется в коррупции и причастности к другим преступлениям, которые он якобы совершил в период исполнения обязанностей президента страны. Сам экс-глава государства не признает вины.

Штурм резиденции Атамбаева в Киргизии