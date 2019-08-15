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Суд оставил под арестом студента Бауманки и волонтера штаба Соболь

Студент Московского государственного технического университета им. Баумана Даниил Конон и волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло останутся под арестом до 27 сентября. Такое решение вынес Мосгорсуд, отклонив апелляцию защиты, передает «Медиазона».

Поручителями Конона выступили 150 человек. Адвокат Конона Григорий Червонный также подал ходатайство об изменении меры пресечения на залог. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального согласился внести за студента залог 2 млн руб. У Миняйло также было несколько поручителей, в их числе Любовь Соболь, журналист Митя Алешковский, президент благотворительного фонда «Предание» Владимир Берхин и режиссеры Кама Гинкас и Генриетта Яновская. Мать обвиняемого согласилась выплатить залог за сына.

Следственный комитет России (СКР) 30 июля возбудил уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции протеста 27 июля. Конон стал одним из фигурантов этого дела. Его задержали 3 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), в доме студента прошел обыск. По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился в том числе и Конон, наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распылили перцовый газ. В доказательство вины студента следователи привели видеозапись с акции протеста, результаты обысков и показания потерпевшего. Пресненский суд 2 августа отправил студента под арест до 27 сентября. Свою вину Конон не признал. Во время избирательной кампании в Мосгордуму он собирал подписи в поддержку незарегистрированного кандидата в депутаты Ивана Жданова.

Миняйло был тренером сборщиков подписей штаба Соболь. Он участвовал в несогласованной акции, но задержан на ней не был. Его задержали только в ночь на 1 августа. СКР предъявил ему обвинение в участии в массовых беспорядках. Суд арестовал его 2 августа. Свою вину Миняйло не признал. Находясь в СИЗО, Миняйло держал голодовку в солидарность с Соболь.