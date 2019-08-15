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Число пострадавших при аварийной посадке Airbus в поле выросло до 74

Более 70 человек пострадали при аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах. «За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший», – сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» сообщает, что из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Позже МЧС подтвердило информацию о 74 пострадавших. По данным ведомства, среди них 19 детей. О характере травм не сообщается, известно только, что практически никому из пострадавших не понадобилась госпитализация.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате инцидента рядом с аэропортом «Жуковский» превысило 50 человек.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Аварийная посадка самолета рядом с «Жуковским»