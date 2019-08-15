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Непал ужесточит правила для желающих подняться на Эверест

Власти Непала намерены ужесточить правила для альпинистов, которые собираются покорить Эверест, сообщает Reuters. Например, по данным агентства, обязательным условием может стать наличие определенного опыта в альпинизме.

С таким предложением выступила специальная правительственная комиссия после того, как в мае этого года 11 альпинистов погибли или пропали без вести при восхождении на Эверест (девять с непальской стороны и двое – с тибетской).

Правительственная комиссия предлагает допускать к подъему на Эверест и другие горы выше 8000 м только альпинистов, которые ранее хотя бы однажды поднимались на высоту не ниже 6500 м. Кроме того, чтобы получить разрешение на восхождение, альпинисты должны будут предоставлять справки о хорошем здоровье и физической подготовленности. Также власти предлагают запретить подъемы без квалифицированных непальских гидов.

Помимо этого власти также могут сделать подъем на Эверест более дорогим. Сейчас каждый, кто намерен покорить вершину, должен заплатить $11 000, отмечает телерадиокомпания BBC. Эта сумма может вырасти до $35 000.

В Непале находятся восемь из 14 самых высоких вершин в мире, включая Эверест. Альпинизм является ключевым источником занятости и дохода для страны. В этом году Непал выдал уже 381 разрешение на подъем на Эверест.