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Виталий Калоев выдвинулся в гордуму Владикавказа от «Единой России»

Виталий Калоев, убивший в 2004 г. швейцарского авиадиспетчера, по ошибке которого разбился российский самолет, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России». Об этом сообщает агентство Sputnik.

Кандидатура Калоева была определена в результате предварительного голосования «Единой России», по его итогам он был в числе лидеров, отмечается на сайте регионального отделения партии.

Калоев в 2004 г. убил авиадиспетчера Петера Нильсена, который считался виновником катастрофы с самолетом авиакомпании «Башкирские авиалинии». Трагедия произошла в 2002 г. Российский лайнер с пассажирами на борту столкнулся в небе над Боденским озером с грузовым Boeing компании DHL. В результате катастрофы погиб 71 человек, в том числе 52 ребенка. Среди погибших были дети и жена Калоева.

В 2004 г. швейцарский суд признал Калоева виновным в убийстве Нильсена и приговорил россиянина к восьми годам тюрьмы. В ноябре 2007 г. он был освобожден за примерное поведение.