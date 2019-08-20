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Песков рассказал подробности встречи Макрона и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи лидеров Франции и России 19 августа. Он назвал состоявшиеся переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона «весьма насыщенным с точки зрения содержания, весьма конструктивным и доверительным диалогом»: «Сверили часы по основным вопросам как двухсторонней, так и международной повестки дня».

По словам Пескова, лидеры двух стран поговорили о подготовке встреч «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия. «Обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в нормандском формате, которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне. Чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи», – заявил Песков. Дата новой встречи пока не определена, но есть определенные сроки встреч экспертов и помощников президента, которые пройдут «в ближайшем будущем», добавил он.

Говоря о возможности проведения встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до нормандского саммита, Песков отметил, что «здесь вопросов больше, чем ответов»: «Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским».

Отвечая на вопрос о послании для G7, которое якобы Путин передал Макрону в преддверии заседания стран «большой семерки» во Франции, Песков подчеркнул: российский лидер просто ознакомил Макрона с позицией страны по актуальным вопросам. «В настоящее время Макрон просто знает позицию России по наиболее актуальным вопросам. И знает ее не на основе каких-то фейковых новостей, не на основе вольных трактовок, а от первоисточника – то есть от главы российского государства», – заявил он.

Путин прибыл с официальным визитом во Францию вчера, 19 августа. Президенты встретились в резиденции Макрона «Форт Брегансон» на юге страны. Встреча проходила в закрытом режиме. Ключевым вопросом встречи стал конфликт на юго-востоке Украины и будущее нормандского формата. Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Иране, вопросы вооружения и коллективной безопасности.