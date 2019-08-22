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Фигурант дела о беспорядках Евгений Коваленко отказался от признания вины

Обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии в рамках дела о массовых беспорядках в Москве Евгений Коваленко отказался от данных им ранее признательных показаний. Об этом сообщил «Медузе» его адвокат Мансур Гильманов.

По словам защитника, в деле есть протокол допроса Коваленко в качестве подозреваемого, в котором тот действительно признал вину, когда у него был адвокат по назначению. Но этот допрос проводился в ночное время и под давлением, отметил Гильманов.

Коваленко предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, обвиняемый во время несогласованной акции 27 июля бросил в сотрудника Росгвардии урну. Дело Коваленко уже передано в суд, предварительное заседание состоится 26 августа.

Ранее другой фигурант дела о массовых беспорядках – 20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок раскаялся и признался, что бросил в полицейских две пустые пластиковые бутылки (объемом 0,5 и 0,3 л). Признавать вину в массовых беспорядках он не стал.

Дело о беспорядках было возбуждено после несогласованной акции 27 июля. Тогда митинг у мэрии закончился разгоном протестующих и массовыми задержаниями. По данным проекта «ОВД-инфо», задержаны были 1373 человека.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля