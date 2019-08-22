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Фигурант дела о беспорядках Евгений Коваленко отказался от признания вины

Ведомости
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Обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии в рамках дела о массовых беспорядках в Москве Евгений Коваленко отказался от данных им ранее признательных показаний. Об этом сообщил «Медузе» его адвокат Мансур Гильманов.

По словам защитника, в деле есть протокол допроса Коваленко в качестве подозреваемого, в котором тот действительно признал вину, когда у него был адвокат по назначению. Но этот допрос проводился в ночное время и под давлением, отметил Гильманов.

Коваленко предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, обвиняемый во время несогласованной акции 27 июля бросил в сотрудника Росгвардии урну. Дело Коваленко уже передано в суд, предварительное заседание состоится 26 августа.

Ранее другой фигурант дела о массовых беспорядках – 20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок раскаялся и признался, что бросил в полицейских две пустые пластиковые бутылки (объемом 0,5 и 0,3 л). Признавать вину в массовых беспорядках он не стал.

Дело о беспорядках было возбуждено после несогласованной акции 27 июля. Тогда митинг у мэрии закончился разгоном протестующих и массовыми задержаниями. По данным проекта «ОВД-инфо», задержаны были 1373 человека.

Кто арестован по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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Недвижимость
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Россияне выбыли из топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости

Ведомости
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Российские миллионеры выбыли из топ-10 иностранных покупателей испанской недвижимости, показало исследование международной консалтинговой компании Knight Frank. По ее данным, чаще всего среди иностранцев недвижимость в Испании в прошлом году покупали граждане Великобритании. Доля покупателей из Соединенного королевства составила 16,6%.

В первую десятку также вошли Германия, Франция, Бельгия, Италия, Швеция, далее идут Румыния и Марокко (новички рейтинга), а также Китай и Нидерланды. При этом больше всего денег на покупку испанского жилья потратили американцы, которые платили до 2426 евро за квадратный метр. 

Россия выбыла из первой десятки, хотя еще в 2013 г. занимала третье место среди иностранных покупателей испанской недвижимости с долей 9,4%, отмечает Knight FrankПомимо России, список также покинула Норвегия.

В целом в 2018 г. цены на элитное жилье Испании продолжили расти, показало исследование, но продажи, наоборот, незначительно упали. Аналитики связали это с тем, что покупатели хотели дождаться ясности в вопросах Brexit и прекращения колебания валютных курсов. 

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги

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Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Ведомости
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Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

«Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос, скорее, связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но еще раз повторяю: не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться», – подчеркнул представитель Кремля.

Об идее Трампа купить Гренландию написала 16 августа The Wall Street Journal. Трамп подтвердил, что обсуждал этот вопрос, назвав его «стратегически интересным». По данным The Washington Post, администрация Трампа рассматривает возможность предложить Дании за Гренландию субсидию в $600 млн.

Власти Дании и Гренландии критически высказались об идее Трампа. В ответ на это американский президент отложил встречу с датским премьером Метте Фредериксен и раскритиковал Данию за то, что она недостаточно денег перечисляет в рамках НАТО.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке от Северной Америки. Его население – 56 000 человек, он принадлежит Дании.

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Политика
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Песков назвал законным иск московского метро к оппозиционерам

Ведомости
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Иск Московского метрополитена к оппозиционерам из-за несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, все физические и юридические лица могут отстаивать свои права в различных формах, которые допустимы законом.

Ранее 22 августа стало известно, что Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам, ответчиками по нему стали политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Сумма и детали иска пока неизвестны.

Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на Тверской улице).

В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, МВД насчитало 1074 задержанных. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Кремль подтвердил обсуждение обмена пленными с Украиной

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке обмена «удерживаемыми лицами» между Россией и Украиной. «Определенные контакты на этот счет осуществляются», – сказал Песков.

При этом представитель Кремля не подтвердил информацию о том, что судьба осужденного в России режиссера Олега Сенцова и арестованного на Украине журналиста Кирилла Вышинского обсуждалась в ходе недавних переговоров Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. «Какие-то персоналии не обсуждались. Очень подробный состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», – пояснил Песков.

Накануне, 21 августа, РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что Россия и Украина вышли на финишную прямую в переговорах об обмене удерживаемыми на территории обеих стран лицами. По информации СМИ, сейчас стороны уточняют списки для обмена. Сам обмен может произойти до конца августа. По словам источника «Коммерсанта», на Украину могут вернуться и моряки, задержанные в ноябре 2018 г. за нарушение российской границы.

Песков 20 августа раскрыл подробности произошедшей 19 августа встречи Путина и Макрона. Представитель Кремля назвал состоявшиеся переговоры двух лидеров «весьма насыщенным с точки зрения содержания, весьма конструктивным и доверительным диалогом». Путин и Макрон обсудили подготовку встреч «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия, говорил Песков.

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Политика
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«Росатом» рассказал о состоянии пострадавших при взрыве под Архангельском

Ведомости
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Сотрудники «Росатома», пострадавшие в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области, идут на поправку. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель госкорпорации. «Можно с уверенностью говорить о положительной динамике их состояния», – сказал собеседник агентства, выразив надежду на скорое выздоровление пострадавших.

Взрыв на полигоне под Архангельском произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя, в результате погибли пять сотрудников «Росатома», еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

После инцидента в Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места происшествия, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет. Позже Норвегия сообщила, что после взрыва под Архангельском обнаружила небольшое количество радиоактивного йода в воздухе в районе российской границы.

Трое пострадавших сотрудников «Росатома» после взрыва были доставлены в Архангельскую областную клиническую больницу. Как сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на медиков, у раненых были обнаружены признаки радиоактивного заражения. При этом врачей не предупредили, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации, утверждают источники. Кроме того, собеседники издания утверждают, что ФСБ попросила медиков подписать соглашение о неразглашении, а у одного врача после случившегося нашли в организме радиоактивный изотоп.

Министерство здравоохранения опровергло информацию о заражении врача радиацией. Превышения содержания радиоактивных веществ в организме выше допустимых уровней ни у кого из медиков не выявлено, заявило ведомство.

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Бизнес
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«Аэроэкспресс» подал иск к «Мосметрострою» на 223 млн рублей

Ведомости
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«Аэроэкспресс» подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Московский метрострой», соответствующая информация размещена в картотеке судебных дел. Сумма иска, поданного 20 августа, составляет 223,1 млн руб. Заявление пока не зарегистрировано судом. Других подробностей нет.

В пресс-службе «Аэроэкспресса» «Ведомостям» отказались прокомментировать подачу иска.

«Аэроэкспресс» осуществляет перевозки пассажиров по железной дороге в столичные аэропорты («Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково»). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и семь одноэтажных электричек. «Аэроэкспресс» имеет собственный терминал в аэропорту «Шереметьево». В 2018 г. пассажиропоток «Аэроэкспресса» увеличился на 3,4% и составил 12,1 млн человек. В этом году компания прогнозирует рост в 2,5%, ранее говорил «Ведомостям» ее представитель. В 2017 г. «Аэроэкспресс» оценивал свою долю в доставке пассажиров в московские аэропорты в 13%, а долю такси – в 20%.

«Мосметрострой» является крупнейшим подрядчиком по строительству московского метро. Структурам бизнесменов Андрея Бокарева и Искандара Махмудова принадлежит 51% предприятия, еще 49% – в собственности ВТБ.

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Политика
Новости

Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста 31 августа

Ведомости
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Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Уведомления об отказе опубликовала на своей странице в Facebook Любовь Соболь.

Муниципальный депутат от «Яблока» Елена Русакова и Либертаринаская партия получили отказ на проведение шествия по бульварам 31 августа. Кроме того, мэрия отказала в проведении митинга на проспекте Мира и проспекте Сахарова члену совета московского отделения «Партии перемен» Эльвире Вихаревой и представителю движения «Психология за права человека» Ивану Брушлинскому.

Власти Москвы обосновали отказ тем, что на проспекте Сахарова в этот день другое мероприятие, а в остальных местах проведение акций создаст помехи движению пешеходов и транспорта. Соболь отмечает, что организаторам не предложили альтернативных вариантов, что противоречит закону.

В Москве с середины июня проходят митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, большинство из них были несогласованными. На несогласованной акции 27 июля были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе митинга 3 августа также были задержаны порядка 1000 человек.

Политика
Новости

Адвокат сообщил о завершении расследования дела братьев Магомедовых

Ведомости
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Следственный департамент МВД завершил расследование дела в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, сообщила ТАСС адвокат Виктория Цилюрик. По ее словам, со следующей недели обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами дела.

Братья Магомедовы обвиняются в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Согласно обвинению в окончательной редакции, им вменяется девять эпизодов мошенничества. Ущерб по делу оценивается более чем в 11 млрд руб.

Магомедовы были задержаны в марте 2018 г. Изначально их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере более 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества, однако за время следствия в деле добавилось количество эпизодов и вырос ущерб. Обвиняемые вину не признают.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Финансы
Новости

ВТБ запустил сайт для продажи своих непрофильных активов

Ведомости
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ВТБ запустил маркетплейс для продажи своих непрофильных активов, говорится в пресс-релизе банка. Проект называется «КомиссиON», его сайт уже запущен (komission.vtb.ru). На момент написания материала он не загружался у корреспондента «Ведомостей», но через 20 минут стал работать.

На сайте будет представлено около 3000 лотов. Банк обещает на некоторые активы скидку до 20%.

«На площадке будут выставляться квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование. Бизнес сможет подобрать для себя коммерческую недвижимость, автотранспорт или специальное оборудование», – отмечается в сообщении ВТБ. Кроме того, там будут представлены некоторые финансовые продукты банка. К примеру, можно будет оформить заявку на ипотечный кредит.

На «КомиссиON» будут представлены фотографии активов, их краткое описание, а также стоимость. «После запуска маркетплейса мы планируем увеличить объем выручки в этом сегменте на 100%, а стоимость выставленного на продажу имущества – в пять раз: с 10 млрд до 50 млрд руб.», – цитирует пресс-служба банка руководителя департамента розничного взыскания ВТБ Евгения Новикова.

По данным отчетности ВТБ на 1 июня 2019 г., стоимость непрофильного имущества банка составила порядка 85,5 млрд руб., в том числе 59 млрд руб. приходится на земли и 26,5 млрд руб. – на другую недвижимость. Преимущественно это изъятые залоги, 14% из которых – в аренде, подсчитала аналитик «Эксперта РА» Людмила Кожекина. Таким образом, потенциальная стоимость имущества для продажи составляет около 76 млрд руб.

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Политика
Новости

FT рассказала о разладе между Кремлем и РПЦ

Ведомости
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С приходом к власти президента Владимира Путина между Кремлем и Русской православной церковью (РПЦ) всегда были хорошие отношения, однако в последнее время они начали портиться, следует из материала Financial Times (FT). Причиной тому, по данным издания, стали присоединение Крыма и конфликт с украинской церковью.

За время президентства Путина Церковь приобрела в России особый статус: были построены десятки тысяч храмов, предприниматели начали спонсировать церковные благотворительные организации, а сам президент неоднократно публично обращался за советом к православным лидерам. «Он использовал религию, чтобы высветить разногласия между Россией и якобы аморальным Западом и возродить идею "русского мира", своего рода духовного господства, объединяющего русскоязычных бывших советских граждан», – пишет FT.

Но присоединение Крыма к России в 2014 г. и пять лет войны на востоке Украины привели к разладу между Кремлем и РПЦ, отмечает издание со ссылкой на источники. Близость Церкви к российским властям привела к тому, что ее репутация тоже пострадала на фоне агрессивной внешней политики Кремля, поясняет FT. В результате патриарх Кирилл, «осознавая, что действия Путина подорвали его авторитет на Украине», отказался взять под контроль приходы Крыма и бойкотировал церемонию в Кремле, посвященную присоединению Крыма. Еще одним ударом по Путину стало отсоединение украинской церкви от РПЦ весной текущего года, отмечает FT.

Внешне президент России и патриарх продолжают «выступать единым фронтом», добавляет издание. Так, в конце января они вместе вошли в концертный зал Кремля во время церемонии, посвященной празднованию 10-летия патриарха Кирилла во главе РПЦ. На празднике патриарх заявил, что даже во времена Российской империи Церковь не была настолько равным партнером государства, как сейчас.

Однако несмотря на то, что внешне Путин и патриарх Кирилл пытаются поддерживать хорошие отношения, последствия разлада между ними уже начинают проявляться, пишет FT. В качестве примера издание приводит ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, против которого выступили местные жители. Несмотря на то что патриарх Кирилл лично просил Путина не отказываться от строительства храма, президент встал на сторону протестующих в данном вопросе, проигнорировав просьбу патриарха, отмечает FT.

Патриарх же, в свою очередь, в прошлом году без явной на то причины перевел епископа Тихона (Шевкунова), который исповедовал Путина с 1990-х гг., в полуразрушенный приход во Пскове, пишет издание. До этого священник был наместником Сретенского монастыря в центре Москвы, расположенного недалеко от здания ФСБ. По словам одного из собеседников FT, Тихона о переводе в Псков предупредили за день, он вынужден был проводить прощальную службу ночью перед отъездом. Несколько месяцев спустя Путин, по данным FT, совершил внезапный визит в Псков, возможно, чтобы навестить епископа.

Путин и Медведев побывали в мужском монастыре

Политика
Новости

Суд в третий раз арестовал Галямину

Ведомости
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Тверской суд Москвы в третий раз арестовал муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину. Об этом она сообщила в своем Twitter. «Еще 10 суток административного ареста только что назначил Тверской суд», – отмечается в Twitter.

Судья признала Галямину виновной в том, что она через соцсети звала людей на несогласованные акции протеста, уточняется в сообщении.

Галямину задержали 21 августа на выходе из спецприемника. Ее доставили в столичный отдел МВД по Тверскому району. Во время задержания депутату стало плохо – у нее поднялось давление. Полицейские вызвали ей скорую помощь. Координатор «ОВД-инфо» Алла Фролова заявила накануне, что Галямину задержали из-за не согласованной с мэрией акции протеста 3 августа.

Это не первое задержание Галяминой за последний месяц. Первый раз Хорошевский суд Москвы арестовал ее на 10 суток 30 июля за призывы к участию в не согласованной со столичными властями акции протеста 27 июля. Позже, 6 августа, Чертановский суд Москвы признал Галямину виновной в участии в несогласованном митинге, повлекшим создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Суд назначил ей 15 суток административного ареста. Галямина во всех случаях вину не признала.

Акции протеста 27 июля и 3 августа не были согласованы с московскими властями. Они проводились в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Задержания в центре Москвы. Фотографии

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