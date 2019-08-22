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Песков назвал законным иск московского метро к оппозиционерам

Иск Московского метрополитена к оппозиционерам из-за несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, все физические и юридические лица могут отстаивать свои права в различных формах, которые допустимы законом.

Ранее 22 августа стало известно, что Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам, ответчиками по нему стали политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев. Сумма и детали иска пока неизвестны.

Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на Тверской улице).

В Москве с середины июля проходят акции протеста из-за выборов в Мосгордуму. Большинство из них не были согласованы с властями. На акции 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, МВД насчитало 1074 задержанных. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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