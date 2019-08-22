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Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.

«Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос, скорее, связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но еще раз повторяю: не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться», – подчеркнул представитель Кремля.

Об идее Трампа купить Гренландию написала 16 августа The Wall Street Journal. Трамп подтвердил, что обсуждал этот вопрос, назвав его «стратегически интересным». По данным The Washington Post, администрация Трампа рассматривает возможность предложить Дании за Гренландию субсидию в $600 млн.

Власти Дании и Гренландии критически высказались об идее Трампа. В ответ на это американский президент отложил встречу с датским премьером Метте Фредериксен и раскритиковал Данию за то, что она недостаточно денег перечисляет в рамках НАТО.

Гренландия – крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке от Северной Америки. Его население – 56 000 человек, он принадлежит Дании.