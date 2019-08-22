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Суд назвал сумму требований «Московского метрополитена» к оппозиционерам

Коптевский суд Москвы оставил без движения до конца сентября исковое заявление ГУП «Московский метрополитен» на сумму 53 тыс. руб. к оппозиционерам, сообщила пресс-служба суда.

Иск зарегистрировали 21 августа. Ответчиками по нему выступают политик Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов и Александр Соловьев.

Ранее иски к оппозиционерам подала компания «М.Такси Коммуникации» на 787 тыс. руб. Она обвинила Яшина, Галямину и Соловьева в простоях транспорта во время протестных акций.

До этого иски к политикам на 13 млн. руб. подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и владелец ресторана «Армения» ООО «Анкор».

Протестные акции проходят в Москве с середины июля. Причиной стали недопуск кандидатов от оппозиции на выборы в Мосгордуму. Большинство акций проходили несанкционированно. 27 июля, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 1373 человека, 3 августа – 1001, 10 августа – 256. Сейчас оппозиция подает запросы на проведение новых акций в Москве, но пока не получает одобрения от мэрии.