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Суд отказался продлить арест Навальному из-за его госпитализации

Симоновский районный суд Москвы отказался продлить срок административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному, засчитав ему время госпитализации в срок ареста, передает «Интерфакс».

«Суд не находит оснований для приостановления ареста Навального», – заявил судья Валентин Кулешов.

С заявлением о приостановлении ареста оппозиционера в суд обратился начальник спецприемника № 1, где Навальный отбывает арест на 30 суток. Согласно заявлению, начальник спецприемника попросил суд «рассмотреть вопрос о приостановлении исполнения наказания на период нахождения Навального в стационаре и определить порядок его дальнейшего исполнения».

Навального направили в спецприемник для отбывания ареста 24 июля. Ранее суд признал его виновным в призывах к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста. Через три дня политик стал жаловаться на плохое самочувствие. 28 июля его отправили на лечение в 64-ю городскую больницу. Врачи поставили ему диагноз: аллергическая реакция в виде крапивницы. После лечения 29 июля политика направили обратно в спецприемник.

1 августа Навальный подал заявление в Следственный комитет, в котором утверждал, что его отравили в спецприемнике. Он требовал провести химико-токсикологическую экспертизу для выявления отравляющего вещества, просил изучить видео с камер и проверить сотрудников спецприемника на предмет превышения должностных полномочий и халатность. Главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев утверждал, что в анализах политика отравляющие вещества обнаружены не были.

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