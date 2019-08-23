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Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш. На выходе из спецприемника с утра находились полицейские, они не стали задерживать Навального.

Суд арестовал Навального за призывы выйти на несогласованную акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля. Через три дня после ареста он пожаловался на плохое самочувствие, и его отправили на лечение в 64-ю городскую больницу. Врачи диагностировали у него аллергическую реакцию в виде крапивницы. После лечения 29 июля политика направили обратно в спецприемник.

Накануне Симоновский районный суд отказался продлить срок Навальному, засчитав ему время госпитализации в срок ареста.

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