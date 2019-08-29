Зеленский официально назвал кандидата на должность премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьера. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на сайте Верховной рады.
«Вношу по предложению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" <...> представление о назначении Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины», – говорится в документе.
35-летний Гончарук в последние три года руководил экспертно-аналитическим центром «Офис эффективного регулирования» (BRDO), который занимается вопросами улучшения инвестиционного климата. Он также был советником Степана Кубива, министра экономического развития и торговли в предыдущем украинском правительстве, которое возглавлял Владимир Гройсман.
21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную раду Украины, на которых партия Зеленского «Слуга народа» набрала большинство – 254 из 450 мандатов. Она получила возможность формировать правительство, не вступая в коалицию с другими партиями.
Сразу после выборов в Раду Зеленский заявлял, что новый премьер должен быть «гуру экономики» и способен брать на себя большую ответственность. Зеленский также подчеркнул, что это должен быть «абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьером, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции».