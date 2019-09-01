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Пять человек погибли и более 20 ранены при стрельбе в Техасе

Пять человек погибли и более 20 пострадали в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает Reuters. Стрелок был ликвидирован полицией, им оказался 30-летний местный житель, который ранее был знаком правоохранительным органам по другим инцидентам.

В субботу, накануне 1 сентября, мужчина угнал почтовый фургон, застрелив при этом сотрудника полиции, а затем открыл огонь по автомобилистам и покупателям в оживленном торговом районе Одессы. После этого он врезался в припаркованный у одного из магазинов автомобиль и вступил с полицейскими в перестрелку, в ходе которой был ликвидирован.

Сначала сообщалось, что стрелявших было двое, но полиция опровергла эту информацию. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается. Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что проинформирован о случившемся, делом занимаются ФБР и полиция.