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Пять человек погибли и более 20 ранены при стрельбе в Техасе

Ведомости
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Пять человек погибли и более 20 пострадали в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает Reuters. Стрелок был ликвидирован полицией, им оказался 30-летний местный житель, который ранее был знаком правоохранительным органам по другим инцидентам.

В субботу, накануне 1 сентября, мужчина угнал почтовый фургон, застрелив при этом сотрудника полиции, а затем открыл огонь по автомобилистам и покупателям в оживленном торговом районе Одессы. После этого он врезался в припаркованный у одного из магазинов автомобиль и вступил с полицейскими в перестрелку, в ходе которой был ликвидирован.

Сначала сообщалось, что стрелявших было двое, но полиция опровергла эту информацию. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается. Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что проинформирован о случившемся, делом занимаются ФБР и полиция.

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Политика
Новости

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане усилился до самой высокой категории

Ведомости
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Надвигающийся на южное побережье США ураган «Дориан» усилился до самой высокой, пятой категории, сообщает Национальный ураганный центр. Скорость ветра в эпицентре достигает почти 260 км/ч.

Ожижается, что в ближайшее время стихия обрушится на остров Абако, расположенный  в северной части Багамских островов. Там проводится эвакуация населения. Сообщается, что высота волн может достигать 5-6 метров.

До американского штата Флорида ураган, предположительно, дойдет 2 сентября. Ослабнет ли он к этому времени, пока не ясно. В связи с приближением стихии президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.

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Новости

Рогозин предложил обозначать линии электропередачи цветными шарами

Ведомости
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил обозначить линии электропередачи, расположенные над водой, цветными шарами-маркерами. С таким предложением он выступил после того, как накануне в Подмосковье упал вертолет, зацепившийся за ЛЭП.

«Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами», – написал Рогозин в Twitter.

Вечером 31 августа в Долгопрудном частный вертолет упал в Клязьминское водохранилище и затонул. По предварительным данным, причиной крушения стало зацепление за линию электропередачи, сообщил подмосковный главк МЧС. Спасателям удалось достать вертолет из воды только ночью.

Официальные данные о погибших не приводятся. Как рассказал «Интерфаксу» осведомленный источник, на борту вертолета находились его собственник 53-летний Вадим Борисов и его 31-летний сын Александр. Оба погибли.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК). Транспортная прокуратура начала проверку. 

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Политика
Новости

Минобороны обвинило США в авиаударе по зоне деэскалации в Сирии

Ведомости
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Американские военнослужащие 31 августа в нарушение всех договоренностей нанесли удар по зоне деэскалации в Сирии, говорится в комментарии Министерства обороны России, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Как пояснило ведомство, в сирийском Идлибе с 31 августа по инициативе России и Турции было объявлено о прекращении огня. Все стороны конфликта были об этом уведомлены. Несмотря на это, авиация США днем 31 августа нанесла авиаудар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая, нарушив договоренности.

Вашингтон объяснил, что ударом был уничтожен пункт запрещенной террористической группировки «Аль-Каида», угрожавший безопасности США. Однако американские власти не предупредили об ударе ни российскую, ни турецкую сторону, подчеркнуло Минобороны. В результате действия Вашингтона привели к многочисленным жертвам и разрушениям, добавило ведомство.

Действия США вызывают недоумение и ставят под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня, заявило Минобороны. Отмечается, что сирийские войска пока сохраняют мораторий на ведение боевых действий.

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Политика
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В России изменились правила призыва в армию

Ведомости
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С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе. Они были утверждены президентом 1 мая этого года.

Первое нововведение, которое вступило в силу, разрешает военнослужащим, которые проходят службу по призыву, досрочно уволиться в случае возникновения определенных обстоятельств. Например, если военнослужащий становится опекуном несовершеннолетнего родного брата или сестры, при рождении второго ребенка и в ряде других случаев.

Кроме того, теперь россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от воинской службы по призыву, могут добровольно от него отказаться. Для этого необходимо подать заявление в приемную комиссию военкомата.

Новости СМИ2
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Политика
Новости

Предприятие «Роскосмоса» начало производство «царь-двигателей»

Ведомости
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Научно-производственная организация «Энергомаш» (входит в «Роскосмос») начала изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на техническое задание к закупке предприятия. Эти двигатели будут использоваться на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей». На закупку материалов для РД-171МВ планируется потратить около 19,5 млн руб.

Первый двигатель этого типа был собран в феврале, об этом сообщал в Twitter гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он отмечал, что по мощности РД-171МВ нет равных в мире. «Это самый мощный в мире двигатель, мы его называем «царь-двигатель», – говорил Рогозин журналистам.

Разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») началась в 2016 г. Она должна заменить производимые на Украине ракеты «Зенит». Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту грузы весом до 17 т, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту – до 2,5 т. Первый полет новой ракеты должен состояться в 2022 г.

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Технологии
Новости

Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера от других пользователей

Ведомости
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В ближайшее время Telegram выпустит обновление, благодаря которому пользователи смогут скрывать свои телефонные номера от остальных пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сейчас в мессенджере можно убрать отображение номера, но если контакт сохранен у кого-то в списке номеров, то настройки приватности действовать не будут.

По данным собеседников агентства, решение выпустить такое обновление связано с протестами в Гонконге. Новые настройки конфиденциальности в Telegram позволят митингующим скрывать свои личности от местных органов власти. Однако один из источников допустил, что власти могли заранее сохранить себе базу контактов, причастных к акциям. В этом случае новая функция Telegram не защитит участников протестов.

В Гонконге уже более двух месяцев продолжаются массовые демонстрации. Изначально митингующие требовали от властей полностью отказаться от закона об экстрадиции подозреваемых в Китай. Позже их требования расширились. В частности, они стали добиваться, чтобы власти перестали квалифицировать протесты 12 июня как беспорядки и освободили арестованных активистов.

Чем похожи протесты в Гонконге и Москве

Экономика
Новости

«Коммерсантъ» назвал регионы с самыми низкими зарплатами в образовании

Ведомости
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Регионами с самыми низкими средними зарплатами в образовании являются Северная Осетия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и региональных министерств образования. По данным издания, средняя зарплата работников образования в этих трех республиках составляет 21 575 руб., 21 647 руб. и 21 773 руб. соответственно.

В первую десятку антирейтинга также вошли Кабардино-Балкария, Дагестан, Ивановская область, Калмыкия, Мордовия, Костромская область, Алтайский край.

Самые высокие средние зарплаты в образовании издание зафиксировало в Чукотском автономном округе (96 468 руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (91 306 руб.) и Москве (89 644 руб.). Лидерами рейтинга также стали Сахалинская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

При этом если сравнивать зарплаты работников образования со средними зарплатами в регионе, то списки получаются другими, заметил «Коммерсантъ». Так, самая низкая средняя зарплата в образовании по сравнению со средней зарплатой в регионе наблюдается в Костромской области. Там зарплата работников образования на 7,5% ниже средней по региону. Чуть лучше ситуация обстоит в Якутии (ниже на 4,9%) и Красноярском крае (на 3,8%).

В Тюменской области, Краснодарском и Приморском краях средние зарплаты работников образования, наоборот, превышают средний показатель по региону – на 46,7%, 45,5% и 42,3% соответственно.

При этом опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что официальные данные Росстата и министерств не имеют отношения к реальности. Согласно им в ряде регионов зарплаты учителей значительно превосходят средние зарплаты. Однако в реальности работники образования иногда получают намного меньше, чем 70% от средней зарплаты, сказала изданию оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.

Политика
Новости

Навальный объяснил свое отсутствие на шествии против политических репрессий

Ведомости
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Политик Алексей Навальный объяснил, почему не пошел на организованное его штабом шествие против политических репрессий. «Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед "Умным голосованием" – нужно убедить как можно больше людей голосовать против «Единой России», – написал он в Twitter.

В Москве 31 августа прошло несогласованное шествие против политических репрессий. Участники акции прошли по запланированному маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади, скандируя «Свободу политзаключенным», «Мы здесь власть», «Свободу Егору Жукову», «За Россию без едра», «Допускай».

В отличие от предыдущих акций протеста это шествие прошло мирно, на нем никого не задержали. На акции присутствовали юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и ряд других оппозиционных политиков.

Навальный с конца июля отбывал административный арест, суд назначил ему 30 суток за призыв к несогласованной акции 27 июля. Политик вышел из спецприемника 23 августа.

Предложенное Навальным «Умное голосование» подразумевает поддержку любых кандидатов в Мосгордуму, кроме выдвиженцев от власти. Для участия в нем нужно зарегистрироваться на сайте проекта. За несколько дней до выборов участникам сообщат, за кого в каком округе голосовать, чтобы не дать победить кандидатам от власти.

Как прошло шествие против политических репрессий

Политика
Новости

Путин и Кадыров разошлись во мнениях по поводу самой красивой мечети в мире

Ведомости
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Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров на рабочей встрече в Кремле обсудили, какая из российских мечетей самая красивая в мире. Стенограмма разговора опубликована на официальном сайте президента России.

Путин спросил, как прошло недавнее открытие мечети в чеченском городе Шали и действительно ли она самая большая в Европе. «Да, самая большая. И самая красивая мечеть в мире, на самом деле», – ответил Кадыров. Но президент с ним не согласился. «Самая красивая в мире – это в Петербурге», – возразил Путин. Глава Чечни на это сказал, что не может спорить с президентом.

Затем Кадыров пригласил Путин приехать в республику. Президент согласился, отметив, что давно не был в Чечне. После этого Путин и Кадыров перешли к обсуждению экономической ситуации в регионе.

Бизнес
Новости

Умер гендиректор туроператора Tez Tour

Ведомости
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В ночь на 31 августа умер генеральный директор Tez Tour Дмитрий Шершнев, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу компании. Топ-менеджеру было 46 лет. О причинах смерти не сообщается.

Шершнев более 25 лет проработал в туристической отрасли, из них 18 – в Tez Tour, говорится в сообщении АТОР. Топ-менеджер и сам очень любил путешествовать, рассказали в компании. Он посетил более 30 стран, планировал поездки в Тибет и Перу, собирался в ближайшее время в Португалию.

Похороны Шершнева запланированы на вторник, 3 сентября, о времени будет сообщено позже.

Tez Tour – российский международный туристический оператор, основанный в 1994 г. Компания организует туры из России, стран бывшего СССР и Восточной Европы в Таиланд, Грецию, Испанию, ОАЭ, Австрию и другие страны.

Политика
Новости

МВД оценило число участников шествия в Москве

Ведомости
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По данным властей, в несогласованном шествии на Бульварном кольце приняли участие около 750 человек. Такая цифра приводится на сайте столичного главка МВД.

Шествие против политических репрессий, организованное московским штабом Алексея Навального, состоялось 31 августа в центре Москвы. Участники акции прошли по запланированному маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади.

В отличие от предыдущих массовых протестов в этот раз шествие прошло мирно, задерживать протестующих не стали. В конечной точке маршрута участников акции ждали сотрудники Росгвардии, которые не дали им пройти на Тверскую улицу, но силу к протестующим не применяли.

По оценкам корреспондентов «Ведомостей», участников акции было больше, чем 750. Приблизительная оценка – 3000–5000 человек, точне оценить было сложно.

Как прошло шествие против политических репрессий

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